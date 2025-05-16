В Барнауле начали реконструкцию водопровода на Социалистическом проспекте

Работы будут проводить до августа с частичным ограничением движения

16 мая 2025, 12:26, ИА Амител

Реконструкция водопровода на Социалистическом проспекте / Фото: "Росводоканал Барнаул"

12 мая подрядчик барнаульского водоканала начал ремонтные работы на водопроводе на Социалистическом проспекте.

"Реконструкция водопровода проводится для повышения надежности водоснабжения в центральной части города, а также для подключения многоквартирного жилого дома № 97 по проспекту Социалистическому", – отметил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

И уточнил, что работы включают замену участка водопровода на проспекте Строителей от улицы Профинтерна до Социалистического проспекта по четной стороне, а также на Социалистическом проспекте до улицы Молодежной по нечетной стороне. Для ремонта специалисты используют метод горизонтально направленного бурения. Такой подход позволит минимизировать разрушение благоустройства и ограничение движения на оживленных дорогах.

Как сообщили в организации, во время работ частично ограничат движение транспорта:

с 12 по 27 мая – пересечение Социалистического проспекта и улицы Молодежной;

с 19 мая по 19 августа – крайняя правая полоса по нечетной стороне Социалистического проспекта от площади Победы до улицы Молодежной;

с 26 июля по 22 августа – крайняя правая полоса по четной стороне проспекта Строителей от улицы Профинтерна до площади Победы.

Заменят более 985 м водопроводных сетей диаметром от 160 до 355 мм. Стоимость проекта составляет 66 млн рублей (без НДС).

В 2025 году "Росводоканал Барнаул" в рамках своей производственной и инвестиционной программ направит около 1 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры. Планируют реализовать 116 мероприятий, включая замену более 10 км сетей водоснабжения и канализации.

Как ранее сообщал amic.ru, специалисты барнаульского водоканала весной начали работы по благоустройству на участках, где осенью и зимой проводили ремонт. На территориях восстанавливают асфальт, газоны и тротуары. Сначала работы проводят на участках вдоль красных линий, на главных проезжих частях и вблизи соцобъектов. После этого перейдут к второстепенным дорогам и дворам. До 15 июня 2025 года планируют завершить восстановление на 136 участках по всему городу.