В Барнауле начали ремонтировать путепровод на шоссе Ленточный бор

Работы планируют завершить в течение месяца

22 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле дорожники приступили к ремонту путепровода на шоссе Ленточный бор, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Половина проезжей части на мосту через ж/д пути закрыта с 12:00 22 мая.

"Движение осуществляется по второй половине проезжей части по одной полосе в каждом направлении", – подчеркнули в ведомстве.

В рамках работ специалисты снимут старое дорожное полотно, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и починят деформационные швы.

Полностью выполнить эти работы планируют в течение месяца за 13 млн рублей.

По информации 2ГИС на момент написания заметки, из-за ремонтных работ на шоссе собралась пробка на участке от Кутузова до Власихинской.