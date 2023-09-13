В Барнауле начали строить дорогу по улице 65 лет Победы
Закончить должны летом 2024 года
13 сентября 2023, 09:30, ИА Амител
В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" начинается строительство новой дороги по улице 65 лет Победы, стоимость работ составит более 250 млн рублей, сообщили в мэрии.
Протяженность дороги составит более 700 метров. Подрядная организация "Сибинвест" уже перекрывает участок и выставляет знаки.
В связи с этим проезд на отрезке от улицы Семенова до Павловского тракта будет полностью ограничен.
В ближайшее время здесь выполнят геодезические изыскания и разработают грунт под устройство дорожной одежды.
Проектом предусмотрено строительство четырехполосной дороги, парковок, тротуаров и велодорожки. Также в рамках благоустройства высадят более 230 деревьев, посеют газон и установят скамейки, урны и остановочные павильоны.
Завершить строительство дороги подрядчик должен до 15 июля 2024 года.
09:45:39 13-09-2023
Ура
17:49:45 13-09-2023
Дороги, которые делают вне рамок нацпроекта "Безопасные качественные дороги" как выглядят? Или если все дороги делаются в рамках этого проекта, то к чему это пафосное название и противопоставление каким-то другим дорогам?