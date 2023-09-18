НОВОСТИОбщество

Отопление в многоквартирные дома Барнаула начнут подавать с 21 сентября

Фактически отопительный сезон уже стартовал, но пока только для социальных учреждений по заявкам

18 сентября 2023, 23:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 18 сентября начался отопительный сезон, сообщили в СГК.

Пока отопление подают только в социальные учреждения по заявкам. Сейчас системы теплоснабжения уже заполнены в 20 школах, 7 учреждениях дополнительного образования, 48 детских садах, 45 учреждениях здравоохранения, а также 614 многоквартирных домах.

Повсеместно же в многоквартирных домах станет тепло с 21 сентября – постановление о старте отопительного периода уже готовится, отмечает и пресс-центр мэрии.

"Если после 22 сентября отопление в доме не появится, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там не смогли помочь, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района", – подчеркнули в СКГ.

Номера диспетчерских:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
Барнаул отопительный сезон Хорошие новости
Читайте также в сюжете: Подготовка к отопительному сезону в Барнауле - 2023

Комментарии 39

Avatar Picture
Гость

01:06:46 19-09-2023

Можно узнать на каких законных основаниях готовится постановление о старте отопительного сезона 21 сентября!? 21 и 22 температура воздуха 18- 19 градусов еще. И тем более никаких пяти суток со средней температурой в 8 градусов еще не было и в ближайшие дни не будет. А именно это является законным основанием для старта.Тем более зачем начинать включать отопление в конце недели, когда в выходные никто не работает и слесарей не будет. Опять включат только подъезд и все! А счетчик будет мотать. Почему последние годы СГК диктует свои правила и все должны подчинятся? На прошлой недели была информация,что будут включать только по заявкам и только после 21 сентября. Похолодание только со следующей недели,вот и включайте в понедельник.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:08:07 19-09-2023

Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... О, вой нищебродов начинается!

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:14:55 19-09-2023

Гость (07:08:07 19-09-2023) О, вой нищебродов начинается! ... Мне в плюс 18 обогрев не нужен. А отапливать атмосферу Вы можете хоть летом единолично, заведите личный дом и капризничайте за свой счёт.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:30 19-09-2023

Гость (07:08:07 19-09-2023) О, вой нищебродов начинается! ... Что за хамство. Всё правильно он говорит. У нас под 30-ть температура в квартире поднимается, если включают отопление при такой температуре на улице. Вам сами комфортно при +30 градусах по Цельсию? Нам - нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:38:03 19-09-2023

Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего мнения все включат. Что вообще за дикий эгоизм? Ну если у вас до середины зимы тепло, то значит до середины зимы не включать что ли? С головой и логикой хоть маленько дружите?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:56 19-09-2023

Гость (08:38:03 19-09-2023) Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего ... Да главное что этим нытикам начислят всего 300 руб. Ну не купиш ты бутылку одну.... Отопление включать надо, так как этот процесс не быстрый. Плюс протечки, утечки... Ночами уже холодно, а днем не жарко.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:40 19-09-2023

Гость (08:38:03 19-09-2023) Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего ... Какой эгоизм?????????? Вы из дома-то выходите?????????? Жара летняя на улке!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:47 19-09-2023

Гость (08:38:03 19-09-2023) Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего ... Причём тут эгоизм? Вам летом холодно? Так вы СЕБЕ включите обогреватель и хоть круглым сутками сидите на нем. Зачем всем-то отопление, когда на улице +20? С головой не дружите?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:40 19-09-2023

Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... Тебе необходимо на Запад переезжать. Там все системы в домах автономны - хочешь включил, не хочешь - не включил. Сплошная лепота) Жаль только, что дико дорого, но зато по твоему личному усмотрению.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:17 19-09-2023

Гость (09:12:40 19-09-2023) Тебе необходимо на Запад переезжать. Там все системы в домах... Вот и плохо, что на Западе цивилизованно..............!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:48 19-09-2023

Гость (09:23:17 19-09-2023) Вот и плохо, что на Западе цивилизованно..............!... Ога, цивилизованно, спать в кофтах и шерстяных носках. Впрочем, они к этому уже начинают привыкать. Следующая стадия - спать в верхней одежде.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:57 19-09-2023

Гость (11:23:48 19-09-2023) Ога, цивилизованно, спать в кофтах и шерстяных носках. Впроч... Прекратите смешить)) На Западе платят исключительно за то, что потребляют! И никто там не замерзает. Новостей из ящика насмотрелись. А у нас, где большинство старого фонда без индивидуальных счетчиков заставляют платить за себя и за того дядю. По общедомоаым счетчикам, которые, что показывают- не есть то, что получаешь именно ты. В итоге люди сидят с батареями ниже парного молока, с обогревптелями, а платят по 10 тысяч за коммуналку! И критериям " нормального отопления" является гипотетической показатель температуры в помещении и он равен 18 градусам!!! Представляете как "тепло" при такой температуре!? Это совершенно нео бъективный показателель и так называемые нормы не мяняются десятилетиями! Монополистам выгодно! Зачем им стараться и заботится о вашем комфорте, когда они наши денежки получат в любом случае! Тут многим холодно сейчас. Так сколько градусов у вас сейчас. 22-23? Так зачем же СГК включает отопление? 18- 20 это же норма! И то что люди посточнно болеют в таких условиях никого не волнует! Главное платить как за 30! И это Россия!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:05 19-09-2023

Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... Согласна! Абсолютно обоснованно! А дизлайки СПЕЦИАЛЬНО от заинтересованных!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Милослава

04:19:25 19-09-2023

Серьезно? А что в августе не включили, скоро совсем отключать не будут. Лишь бы побольше денег собрать. Никакого рационального подхода и здравого смысла.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:46:55 19-09-2023

А у нас холодно. Сидим с обогревателями. Так, что включайте быстрее и не слушайте бред отдельных неадекватных личностей

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:51:33 19-09-2023

Гость (06:46:55 19-09-2023) А у нас холодно. Сидим с обогревателями. Так, что включайте ... У вас - это где? Вы из Якутии пишете?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:44 20-09-2023

Гость (06:46:55 19-09-2023) А у нас холодно. Сидим с обогревателями. Так, что включайте ... А нам вообще плату за отопление рас кидали на год. Чем раньше дадут, тем лучше

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:37 19-09-2023

Отопительный сезон в Барнауле начинается с 21 сентября 2023г.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:22:53 19-09-2023

Гость (09:10:37 19-09-2023) Отопительный сезон в Барнауле начинается с 21 сентября 2023... Выше уже писали: отопление включают, когда СРЕДНЕСУТОЧНАЯ температура будет 8 градусов , и это будет В ТЕЧЕНИЕ 5 СУТОК. Например, днём сегодня плюс 18, ночью плюс 8. Уже не проходим...Когда лично мне холодно, я включаю обогреватель.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:21 19-09-2023

Как всегда отапливать улицы??? К чему такой вандализм и нецелевое расходование????????????

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:55 19-09-2023

Да уж. На сколько всё-таки хорошо в частном доме. Стало холодно включил отопление, жарко - выключил.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:22 19-09-2023

Гость (10:15:55 19-09-2023) Да уж. На сколько всё-таки хорошо в частном доме. Стало холо... Зато масса других недостатков.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:13 19-09-2023

Гость (12:29:22 19-09-2023) Зато масса других недостатков.... каких? не заметила пока ни одного.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гoсть

11:46:44 19-09-2023

"Стало холодно включил отопление, жарко - выключил." Так и не в частном так же. Просто надо заранее озаботиться установкой регулирующей арматуры.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:50 19-09-2023

Гoсть (11:46:44 19-09-2023) "Стало холодно включил отопление, жарко - выключил." Так и н... Это только в новом фонде! Есть дома, где нельзя поставить счетчики.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:59 19-09-2023

Опять мерзляки повылазили. Есть закон, так и соблюдайте его. Зачем он тогда нужен, если его не выполнять?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:32 19-09-2023

Ну отопление запускается не одномоментно. И когда будет реально холодно, никто вам за одну минуту его не включит. Так, что хватит истерить из - за 200 -300руб. Меньше пить надо да шашлыков кушать - вредно для здоровья, а в тепле жить, наоборот полезно!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:57 19-09-2023

Гость (12:55:32 19-09-2023) Ну отопление запускается не одномоментно. И когда будет реал... Фигня. Запустите в дом отопление, а включить его потребителям можно за 5 минут поворотом шарового крана.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:48 19-09-2023

Гость (12:55:32 19-09-2023) Ну отопление запускается не одномоментно. И когда будет реал... Всегда можно включить обогреватель в квартире. Если конкретно вам холодно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:42 19-09-2023

хорошо в частном доме. Стало холодно включил отопление ---- и это все что в плюсе. В прошлом году в декабре полетела зап/часть в газовом котле, итальянский Lamborghini из за санкций не купить вообще нигде ни за какие деньги. Пришлось покупать новый наш котел + переделывать под него допы. вылетело в 200 тысяч затрат.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ха-ха

15:03:30 19-09-2023

Гость (13:03:42 19-09-2023) хорошо в частном доме. Стало холодно включил отопление ----... - Так ведь санкции нам на пользу! Разве не так или вы не патриот?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:50:28 19-09-2023

ха-ха (15:03:30 19-09-2023) - Так ведь санкции нам на пользу! Разве не так или вы не пат... На пользу, как видите. Отечественные котлы покупать начали, а это на пользую развитию нашего котлостроения.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:06 19-09-2023

а в тепле жить, наоборот полезно! ............В тепле имеется в виду климат, а не натопленное помещение, старичье всегда ноет, им в жару холодно кости ломит, Наденьте пару шуб и сидите дальше.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость 1

14:20:46 19-09-2023

Зачем включать отопление? Странный вопрос- энергетики такие бабки на этом поднимут. Не выговорить. А отопление плдключать и с народа деньги драть, это забота о "людях".

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:41 19-09-2023

ничего личного ! просто бизнес!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Катерина

15:14:58 19-09-2023

Сегодня 21 градус тепла. Какое отопление????? Дома всё окна открыты. Уже никакие законы не соблюдают. А те, кто пишет про 300 рублей -посмотрим, как вы запоете, когда получите квитанции.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:04 19-09-2023

или вы не патриот?--- Именно. Итальянский котел стоял 25 лет а нашенский в этом году уже барахлит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:38 19-09-2023

Катерина (15:14:58 ), да, сегодня на улице (не дома) ещё тепло, но и отопление не сегодня и не завтра включать будут. А уже в субботу резко похолодает.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:43 19-09-2023

На самом деле это раньше надо было ждать 5 дней среднюю 8 градусов. Потом закон изменили, и включать отопление должны не позже дня, следующего за периодом, в течение которого 5 дней температура была 8 градусов. То есть позднее включать нельзя, а вот раньше - пожалуйста

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров