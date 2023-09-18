Отопление в многоквартирные дома Барнаула начнут подавать с 21 сентября

Фактически отопительный сезон уже стартовал, но пока только для социальных учреждений по заявкам

18 сентября 2023, 23:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 18 сентября начался отопительный сезон, сообщили в СГК.

Пока отопление подают только в социальные учреждения по заявкам. Сейчас системы теплоснабжения уже заполнены в 20 школах, 7 учреждениях дополнительного образования, 48 детских садах, 45 учреждениях здравоохранения, а также 614 многоквартирных домах.

Повсеместно же в многоквартирных домах станет тепло с 21 сентября – постановление о старте отопительного периода уже готовится, отмечает и пресс-центр мэрии.

"Если после 22 сентября отопление в доме не появится, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там не смогли помочь, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района", – подчеркнули в СКГ.

Номера диспетчерских: