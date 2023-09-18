Отопление в многоквартирные дома Барнаула начнут подавать с 21 сентября
Фактически отопительный сезон уже стартовал, но пока только для социальных учреждений по заявкам
18 сентября 2023, 23:16, ИА Амител
В Барнауле 18 сентября начался отопительный сезон, сообщили в СГК.
Пока отопление подают только в социальные учреждения по заявкам. Сейчас системы теплоснабжения уже заполнены в 20 школах, 7 учреждениях дополнительного образования, 48 детских садах, 45 учреждениях здравоохранения, а также 614 многоквартирных домах.
Повсеместно же в многоквартирных домах станет тепло с 21 сентября – постановление о старте отопительного периода уже готовится, отмечает и пресс-центр мэрии.
"Если после 22 сентября отопление в доме не появится, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там не смогли помочь, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района", – подчеркнули в СКГ.
Номера диспетчерских:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
- диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
01:06:46 19-09-2023
Можно узнать на каких законных основаниях готовится постановление о старте отопительного сезона 21 сентября!? 21 и 22 температура воздуха 18- 19 градусов еще. И тем более никаких пяти суток со средней температурой в 8 градусов еще не было и в ближайшие дни не будет. А именно это является законным основанием для старта.Тем более зачем начинать включать отопление в конце недели, когда в выходные никто не работает и слесарей не будет. Опять включат только подъезд и все! А счетчик будет мотать. Почему последние годы СГК диктует свои правила и все должны подчинятся? На прошлой недели была информация,что будут включать только по заявкам и только после 21 сентября. Похолодание только со следующей недели,вот и включайте в понедельник.
07:08:07 19-09-2023
Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... О, вой нищебродов начинается!
17:14:55 19-09-2023
Гость (07:08:07 19-09-2023) О, вой нищебродов начинается! ... Мне в плюс 18 обогрев не нужен. А отапливать атмосферу Вы можете хоть летом единолично, заведите личный дом и капризничайте за свой счёт.
21:47:30 19-09-2023
Гость (07:08:07 19-09-2023) О, вой нищебродов начинается! ... Что за хамство. Всё правильно он говорит. У нас под 30-ть температура в квартире поднимается, если включают отопление при такой температуре на улице. Вам сами комфортно при +30 градусах по Цельсию? Нам - нет.
08:38:03 19-09-2023
Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего мнения все включат. Что вообще за дикий эгоизм? Ну если у вас до середины зимы тепло, то значит до середины зимы не включать что ли? С головой и логикой хоть маленько дружите?
09:02:56 19-09-2023
Гость (08:38:03 19-09-2023) Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего ... Да главное что этим нытикам начислят всего 300 руб. Ну не купиш ты бутылку одну.... Отопление включать надо, так как этот процесс не быстрый. Плюс протечки, утечки... Ночами уже холодно, а днем не жарко.
09:22:40 19-09-2023
Гость (08:38:03 19-09-2023) Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего ... Какой эгоизм?????????? Вы из дома-то выходите?????????? Жара летняя на улке!
21:48:47 19-09-2023
Гость (08:38:03 19-09-2023) Никто ваше нытье слушать не будет. Придет время, без вашего ... Причём тут эгоизм? Вам летом холодно? Так вы СЕБЕ включите обогреватель и хоть круглым сутками сидите на нем. Зачем всем-то отопление, когда на улице +20? С головой не дружите?
09:12:40 19-09-2023
Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... Тебе необходимо на Запад переезжать. Там все системы в домах автономны - хочешь включил, не хочешь - не включил. Сплошная лепота) Жаль только, что дико дорого, но зато по твоему личному усмотрению.
09:23:17 19-09-2023
Гость (09:12:40 19-09-2023) Тебе необходимо на Запад переезжать. Там все системы в домах... Вот и плохо, что на Западе цивилизованно..............!
11:23:48 19-09-2023
Гость (09:23:17 19-09-2023) Вот и плохо, что на Западе цивилизованно..............!... Ога, цивилизованно, спать в кофтах и шерстяных носках. Впрочем, они к этому уже начинают привыкать. Следующая стадия - спать в верхней одежде.
14:49:57 19-09-2023
Гость (11:23:48 19-09-2023) Ога, цивилизованно, спать в кофтах и шерстяных носках. Впроч... Прекратите смешить)) На Западе платят исключительно за то, что потребляют! И никто там не замерзает. Новостей из ящика насмотрелись. А у нас, где большинство старого фонда без индивидуальных счетчиков заставляют платить за себя и за того дядю. По общедомоаым счетчикам, которые, что показывают- не есть то, что получаешь именно ты. В итоге люди сидят с батареями ниже парного молока, с обогревптелями, а платят по 10 тысяч за коммуналку! И критериям " нормального отопления" является гипотетической показатель температуры в помещении и он равен 18 градусам!!! Представляете как "тепло" при такой температуре!? Это совершенно нео бъективный показателель и так называемые нормы не мяняются десятилетиями! Монополистам выгодно! Зачем им стараться и заботится о вашем комфорте, когда они наши денежки получат в любом случае! Тут многим холодно сейчас. Так сколько градусов у вас сейчас. 22-23? Так зачем же СГК включает отопление? 18- 20 это же норма! И то что люди посточнно болеют в таких условиях никого не волнует! Главное платить как за 30! И это Россия!
09:22:05 19-09-2023
Гость (01:06:46 19-09-2023) Можно узнать на каких законных основаниях готовится постанов... Согласна! Абсолютно обоснованно! А дизлайки СПЕЦИАЛЬНО от заинтересованных!
04:19:25 19-09-2023
Серьезно? А что в августе не включили, скоро совсем отключать не будут. Лишь бы побольше денег собрать. Никакого рационального подхода и здравого смысла.
06:46:55 19-09-2023
А у нас холодно. Сидим с обогревателями. Так, что включайте быстрее и не слушайте бред отдельных неадекватных личностей
21:51:33 19-09-2023
Гость (06:46:55 19-09-2023) А у нас холодно. Сидим с обогревателями. Так, что включайте ... У вас - это где? Вы из Якутии пишете?
07:56:44 20-09-2023
Гость (06:46:55 19-09-2023) А у нас холодно. Сидим с обогревателями. Так, что включайте ... А нам вообще плату за отопление рас кидали на год. Чем раньше дадут, тем лучше
09:10:37 19-09-2023
Отопительный сезон в Барнауле начинается с 21 сентября 2023г.
17:22:53 19-09-2023
Гость (09:10:37 19-09-2023) Отопительный сезон в Барнауле начинается с 21 сентября 2023... Выше уже писали: отопление включают, когда СРЕДНЕСУТОЧНАЯ температура будет 8 градусов , и это будет В ТЕЧЕНИЕ 5 СУТОК. Например, днём сегодня плюс 18, ночью плюс 8. Уже не проходим...Когда лично мне холодно, я включаю обогреватель.
09:21:21 19-09-2023
Как всегда отапливать улицы??? К чему такой вандализм и нецелевое расходование????????????
10:15:55 19-09-2023
Да уж. На сколько всё-таки хорошо в частном доме. Стало холодно включил отопление, жарко - выключил.
12:29:22 19-09-2023
Гость (10:15:55 19-09-2023) Да уж. На сколько всё-таки хорошо в частном доме. Стало холо... Зато масса других недостатков.
13:19:13 19-09-2023
Гость (12:29:22 19-09-2023) Зато масса других недостатков.... каких? не заметила пока ни одного.
11:46:44 19-09-2023
"Стало холодно включил отопление, жарко - выключил." Так и не в частном так же. Просто надо заранее озаботиться установкой регулирующей арматуры.
14:52:50 19-09-2023
Гoсть (11:46:44 19-09-2023) "Стало холодно включил отопление, жарко - выключил." Так и н... Это только в новом фонде! Есть дома, где нельзя поставить счетчики.
12:29:59 19-09-2023
Опять мерзляки повылазили. Есть закон, так и соблюдайте его. Зачем он тогда нужен, если его не выполнять?
12:55:32 19-09-2023
Ну отопление запускается не одномоментно. И когда будет реально холодно, никто вам за одну минуту его не включит. Так, что хватит истерить из - за 200 -300руб. Меньше пить надо да шашлыков кушать - вредно для здоровья, а в тепле жить, наоборот полезно!
14:13:57 19-09-2023
Гость (12:55:32 19-09-2023) Ну отопление запускается не одномоментно. И когда будет реал... Фигня. Запустите в дом отопление, а включить его потребителям можно за 5 минут поворотом шарового крана.
21:52:48 19-09-2023
Гость (12:55:32 19-09-2023) Ну отопление запускается не одномоментно. И когда будет реал... Всегда можно включить обогреватель в квартире. Если конкретно вам холодно.
13:03:42 19-09-2023
хорошо в частном доме. Стало холодно включил отопление ---- и это все что в плюсе. В прошлом году в декабре полетела зап/часть в газовом котле, итальянский Lamborghini из за санкций не купить вообще нигде ни за какие деньги. Пришлось покупать новый наш котел + переделывать под него допы. вылетело в 200 тысяч затрат.
15:03:30 19-09-2023
Гость (13:03:42 19-09-2023) хорошо в частном доме. Стало холодно включил отопление ----... - Так ведь санкции нам на пользу! Разве не так или вы не патриот?
21:50:28 19-09-2023
ха-ха (15:03:30 19-09-2023) - Так ведь санкции нам на пользу! Разве не так или вы не пат... На пользу, как видите. Отечественные котлы покупать начали, а это на пользую развитию нашего котлостроения.
13:06:06 19-09-2023
а в тепле жить, наоборот полезно! ............В тепле имеется в виду климат, а не натопленное помещение, старичье всегда ноет, им в жару холодно кости ломит, Наденьте пару шуб и сидите дальше.
14:20:46 19-09-2023
Зачем включать отопление? Странный вопрос- энергетики такие бабки на этом поднимут. Не выговорить. А отопление плдключать и с народа деньги драть, это забота о "людях".
14:34:41 19-09-2023
ничего личного ! просто бизнес!
15:14:58 19-09-2023
Сегодня 21 градус тепла. Какое отопление????? Дома всё окна открыты. Уже никакие законы не соблюдают. А те, кто пишет про 300 рублей -посмотрим, как вы запоете, когда получите квитанции.
15:29:04 19-09-2023
или вы не патриот?--- Именно. Итальянский котел стоял 25 лет а нашенский в этом году уже барахлит.
15:35:38 19-09-2023
Катерина (15:14:58 ), да, сегодня на улице (не дома) ещё тепло, но и отопление не сегодня и не завтра включать будут. А уже в субботу резко похолодает.
15:38:43 19-09-2023
На самом деле это раньше надо было ждать 5 дней среднюю 8 градусов. Потом закон изменили, и включать отопление должны не позже дня, следующего за периодом, в течение которого 5 дней температура была 8 градусов. То есть позднее включать нельзя, а вот раньше - пожалуйста