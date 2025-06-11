В Барнауле наградили компании, где лучше всего организуют охрану труда сотрудников

Вопросы наставничества и адаптации участников СВО оказались главными в повестке трехсторонней комиссии Барнаула по регулированию социально-трудовых отношений

11 июня 2025, 15:05, ИА Амител

Трехсторонняя комиссия Барнаула по регулированию социально-трудовых отношений / Фото: barnaul.org / Андрей Чурилов

Как на предприятиях Барнаула выстроены трудовые отношения и какая работа ведется при трудоустройстве участников СВО и членов их семей, обсуждали члены городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В этот раз комиссия проводила выездное заседание на базе Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги.

Кто участвовал: заместитель главы администрации города по экономической политике, координатор городской трехсторонней комиссии Сергей Рябчун, и.о. заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Артем Пустовалов, руководитель Алтайского структурного подразделения профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Западно-Сибирской железной дороге Владимир Скоробач, председатели профильных комитетов администрации Барнаула, представители работодателей Барнаула и руководители профсоюзных организаций.

Передовой опыт наставничества

Вопросам наставничества уделяют большое внимание в Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги, рассказала начальник отдела управления персоналом Жанна Портнягина. И, как отмечают в администрации города, это передовой опыт выстраивания социально-трудовых отношений среди предприятий Барнаула.

По словам Жанны, в компании выстроена целая система: существует управленческое наставничество, при котором формируется молодежный резерв "Будущее магистрали", внедрен проект "Молодежное наставничество", в котором наставниками являются работники в возрасте до 35 лет. Особое внимание уделено профессиональному наставничеству.

Чтобы мотивировать работу с новичками, в компании наставникам начисляют премии, а также специальные баллы, которые можно обменять на санаторно-курортное оздоровление, культурные мероприятия и даже на участие в жилищной программе. Фото лучших наставников размещают на Доске почета.

Фото: barnaul.org / Андрей Чурилов

Адаптация участников СВО

Один из актуальных вопросов сегодняшнего дня – адаптация участников СВО и членов их семей. Перед участниками комиссии выступили замначальника отдела экспертных исследований реабилитационного потенциала Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю Алина Лазаренко и замруководителя по социальному сопровождению филиала Фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю Максим Осадчий.

Фото: barnaul.org / Андрей Чурилов ОК

Отмечена серьезная работа по трудоустройству и помощи в переквалификации, проведению диспансеризации и медицинской, социально-культурной и физкультурно-спортивной реабилитации, вовлечению ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи.

И все же, по мнению выступающих, руководителям предприятий необходимо больше внимания уделять оценке психологического состояния ветеранов и их поддержке медицинскими психологами.

Также работодателям Барнаула рекомендовали предусмотреть дополнительные льготы, выплаты и материальную помощь работникам, призванным на военную службу по мобилизации или по контракту и в период приостановления действия трудового договора.

Фото: barnaul.org / Андрей Чурилов

Без травматизма

В рамках заседания комиссии наградили победителей конкурса "На лучшую организацию работы по охране труда в городе Барнауле". Один из победителей – Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз "Томск". Заместитель директора предприятия Андрей Ярославский рассказал, что предприятие участвует в конкурсе более десяти лет:

"Одной из главных задач для нас является цифра 0 в графе "травматизм". Мы эксплуатируем опасные производственные объекты с первого по четвертый класс опасности в Алтайском крае и Республике Алтай. Поэтому охране труда уделяем максимум внимания, отрабатываем эту тему системно и очень ответственно".

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.