В Барнауле наградили победителей "Диктанта Победы" и исторической игры "1418"

Церемония прошла в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия"

27 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Награждение победителей / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

25 июня в штабе общественной поддержки "Единой России" наградили победителей международной акции "Диктант Победы" и всероссийской исторической интеллектуальной игры "1418". Дипломы им вручил секретарь реготделения партии, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

"Я отношусь к поколению граждан, чьи родители, дедушки и бабушки принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Мой отец в 17 лет был призван в ряды Красной Армии, воевал на 2-м Белорусском и 3-м Украинском фронтах, участвовал во взятии Кенигсберга, закончил войну в личной охране маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и практически до 1949 года продолжал служить. Я помню, как все происходило, со слов своего отца. Мы всегда будем помнить, и эта память будет давать нам силы", – сказал Александр Романенко.Председатель АКЗС считает, что нынешнее поколение знает о ВОВ в том числе благодаря "Диктанту Победы" и другим масштабным акциям.

Награждение победителей / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Война длилась 1418 дней. Так называлась интеллектуальная онлайн-игра, которая прошла в апреле среди школьников от 14 до 18 лет. Команда "Партизаны 22" из Барнаула заняла первое место в Сибирском федеральном округе, а команда "Миргород" из Горняка стала второй.

В Алтайском крае в "Диктанте Победы", который проходил 26 апреля на 250 площадках, победили пять человек из Ребрихинского, Завьяловского, Ключевского районов, Рубцовска и Горняка. Они правильно ответили на все 25 вопросов за самое короткое время.

"Поздравляю вас и говорю искренние слова благодарности. Помните вы, значит, помнят ваши одноклассники, друзья, и я не сомневаюсь, что будут помнить ваши дети", – продолжил Александр Романенко.Те победители, которые не смогли посетить штаб общественной поддержки "Единой России", тоже обязательно получат свои награды и подарки.

Александр Романенко также вручил благодарственные письма волонтерам Победы, участвующим в поздравлении ветеранов ВОВ с 9 Мая, проведении "Диктанта Победы". Единороссы поощрили благодарностью за содействие в проведении "Диктанта Победы" и начальника отдела организационно-технологического сопровождения Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова Антона Гниденко.