В Барнауле нашли участок для строительства небольшого детсада

Участок, которым пользовать жильцы много лет, им не принадлежит

16 марта 2023, 09:25, ИА Амител

Территория под детский сад / Фото: "Архитектура города Барнаула" / сайт комитета по строительству Барнаула

Детский сад планируют построить на территории ЖК на Змеиногорском тракте, 71а. С соответствующим предложением мэрия города вышла на общественные обсуждения: чиновники намерены сформировать участок под будущий социальный объект. Для этого они намерены изъять землю у местного жителя и присоединить часть двора ЖК.

По-соседски

Участок под будущий детский сад находится в квартале, ограниченном Змеиногорском трактом, улицами Вешней, Горнолыжной. Сам квартал частично застроен среднеэтжаными домами (6-8 этажей) и частными постройками. Площадку под дошкольное учреждение будут формировать из двух территорий: участка в 15 соток по Змеиногорскому тракту, 69х (принадлежит частному лицу) и части двора ЖК.

В проекте планировки указано, что эта территория не разграничена, имеет сложную конфигурацию, на ней растут многолетние сосны, находятся детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки с опорами освещения.

"В соответствии с Генеральным планом, указанная территория находится в границах земель населённых пунктов, в функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в которой предусмотрено размещение объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения – дошкольной образовательной организации на 160 мест", - указано в документе.

При этом необходимость изъятия участка у собственника проектировщики объясняют тем, что объект нельзя "посадить" только на площадке во дворе ЖК. Она имеет неправильную форму. В результате объединения общая площадь участка составит почти 59 соток.

"Объект дошкольной образовательной организации предлагается разместить в срединной части квартала, защищенной от внешних воздействий крупномерной древесной растительностью и многоэтажной жилой застройкой", – отмечено в проекте.

После объединения участков он будет переведен в категорию, предполагающую строительство детского сада. После этого чиновники будут искать бюро, которое создаст проект здания, а затем и исполнителей.

Детсад вместо коттеджей

Скандал вокруг земли рядом с ЖК на Змеиногорском тракте, 71а, разгорелся в 2020 году. Тогда барнаульской многодетной семье чиновники передали 15 соток земли для строительства частного дома. Но оказалось, что этот участок является частью двора элитного ЖК.

Это произошло из-за того, что застройщик "СУ АМЗ" при межевании земель под ЖК не узаконил скандальный надел и он никому не принадлежал (хотя жильцы думали, что гуляют по своей территории). После принятия нового генплана и правил землепользования часть территории ЖК на Змеиногорском тракте выпала из прежних границ. Власти же утверждают, что жильцы злосчастного ЖК незаконно захватили землю и не имеют права не нееё претендовать.

И хотя участки многодетным так и не передали, собственники элитного ЖК вряд ли могут спать спокойно. Впрочем, люди вправе бойкотировать строительство детсада, если примут участие в общественном обсуждении проекта, которой пройдет до 2 апреля 2023 года.