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В Барнауле назначили нового руководителя отдела по туризму

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Вячеслав Франк

12 февраля 2025, 07:46, ИА Амител

Трепезникова Юлия Николаевна / Фото: barnaul.org
Трепезникова Юлия Николаевна / Фото: barnaul.org

В Барнауле на должность заведующего отделом по развитию туризма назначили Юлию Трепезникову. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В должность Трепезникова вступила 10 февраля 2025 года. С сентября 2021-го она занимала пост главного специалиста отдела по развитию туризма администрации Барнаула. 

В администрации города Юлия Трепезникова работает с 2019 года. Она замещала должности ведущего и главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.

Трепезникова Юлия Николаевна родилась 31 октября 1987 года в селе Андроново Тюменцевского района Алтайского края.
В 2010 году окончила Алтайский государственный аграрный университет, присвоена квалификация экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
За период трудовой деятельности поощрена благодарностью главы города Барнаула (2023 год).

Барнаул отставки и назначения

Комментарии 5

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Гость

09:08:48 12-02-2025

отдела по развитию туризма администрации Барнаула.(
В Барнауле есть туризм и его надо развивать???!!!!

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Жора

10:20:00 12-02-2025

Гость (09:08:48 12-02-2025) отдела по развитию туризма администрации Барнаула.(В Бар... да нет. Без отдела по развитию отдела по развитию туризма развитие не пойдёт. Надо что-то с этим делать.

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Гость

10:28:49 12-02-2025

Гость (09:08:48 12-02-2025) отдела по развитию туризма администрации Барнаула.(В Бар... да нет . она будет развивать туризм администрации!

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Гость

12:17:54 12-02-2025

Да, будет считать сколько млн туристов посетили Барнаул....

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Гость

12:25:22 12-02-2025

Осталось только туристов завлечь. В принципе, если им платить, неплохо, может и приедет кто.

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