В Барнауле назначили нового руководителя отдела по туризму
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Вячеслав Франк
12 февраля 2025, 07:46, ИА Амител
В Барнауле на должность заведующего отделом по развитию туризма назначили Юлию Трепезникову. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В должность Трепезникова вступила 10 февраля 2025 года. С сентября 2021-го она занимала пост главного специалиста отдела по развитию туризма администрации Барнаула.
В администрации города Юлия Трепезникова работает с 2019 года. Она замещала должности ведущего и главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.
Трепезникова Юлия Николаевна родилась 31 октября 1987 года в селе Андроново Тюменцевского района Алтайского края.
В 2010 году окончила Алтайский государственный аграрный университет, присвоена квалификация экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
За период трудовой деятельности поощрена благодарностью главы города Барнаула (2023 год).
09:08:48 12-02-2025
отдела по развитию туризма администрации Барнаула.(
В Барнауле есть туризм и его надо развивать???!!!!
10:20:00 12-02-2025
Гость (09:08:48 12-02-2025) отдела по развитию туризма администрации Барнаула.(В Бар... да нет. Без отдела по развитию отдела по развитию туризма развитие не пойдёт. Надо что-то с этим делать.
10:28:49 12-02-2025
Гость (09:08:48 12-02-2025) отдела по развитию туризма администрации Барнаула.(В Бар... да нет . она будет развивать туризм администрации!
12:17:54 12-02-2025
Да, будет считать сколько млн туристов посетили Барнаул....
12:25:22 12-02-2025
Осталось только туристов завлечь. В принципе, если им платить, неплохо, может и приедет кто.