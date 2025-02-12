В Барнауле назначили нового руководителя отдела по туризму

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Вячеслав Франк

12 февраля 2025, 07:46, ИА Амител

Трепезникова Юлия Николаевна / Фото: barnaul.org

В Барнауле на должность заведующего отделом по развитию туризма назначили Юлию Трепезникову. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В должность Трепезникова вступила 10 февраля 2025 года. С сентября 2021-го она занимала пост главного специалиста отдела по развитию туризма администрации Барнаула.

В администрации города Юлия Трепезникова работает с 2019 года. Она замещала должности ведущего и главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.

Трепезникова Юлия Николаевна родилась 31 октября 1987 года в селе Андроново Тюменцевского района Алтайского края.

В 2010 году окончила Алтайский государственный аграрный университет, присвоена квалификация экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

За период трудовой деятельности поощрена благодарностью главы города Барнаула (2023 год).