В Барнауле назвали предприятия, где лучше всех ведут работу по охране труда

Конкурс призван стимулировать предпринимателей и руководителей организаций к тому, чтобы в Барнауле были созданы безопасные условия труда

27 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Алтайский трансформаторный завод/Фото: 2gis.ru

Компании, где лучше всех в Барнауле организована охрана труда, назвали в администрации города. Их выявили по результатам конкурса, который в этом году провел комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула. Рассказываем, что это за конкурс и кто стал победителем.

Зачем нужен этот конкурс?

Как пояснили в комитете по развитию предпринимательства, цель конкурса - определить работодателей Барнаула, которые сумели обеспечить в 2022 году соблюдение и улучшение условий и охраны труда. По оценке организаторов, конкурс стимулирует работодателей к тому, чтобы в Барнауле были созданы безопасные условия труда.

Он помогает привлечь внимание руководителей предприятий и компаний к вопросам соблюдения требований трудового законодательства РФ. Улучшить условия и охрану труда, чтобы сохранить жизнь и здоровье работников, предупредить производственный травматизм. А также способствует защите социально-трудовых прав и интересов сотрудников предприятий.

В числе одного из требований этого конкурса - отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в течение 2021 и 2022 годов.

Кто стал победителями конкурса?

Всего было три номинации. В каждой было выявлено по три победителя.

В номинации "Лучшая организация работы по охране труда в организациях бюджетной сферы (численность работников 50 и более человек)" победили:

1 место – Алтайский государственный медицинский университет.

2 место – МБУ "Благоустройство и озеленение" г. Барнаул;

3 место – МБУ ДО "Спортивная школа "Победа";

В номинации "Лучшая организация работы по охране труда в организациях реального сектора экономики и индивидуальных предпринимателей производственной сферы" решено присвоить призовые места следующим организациям:

1 место – ОАО "Алтайский трансформаторный завод";

2 место – ООО "Барнаульский завод автоформованных и термостойких изделий";

3 место – АО "Алтайский приборостроительный завод "РОТОР".

В номинации "Лучшая организация работы по охране труда в организациях реального сектора экономики, относящихся к топливно-энергетическому комплексу" победу получили следующие предприятия:

1 место – Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз "Томск";

2 место – Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"- "Алтайэнерго";

2 место – Филиал АО "Барнаульская генерация" - "Барнаульская ТЭЦ-3" Акционерное общество "Барнаульская генерация".

Как наградят победителей?

Участники конкурса, победившие в конкурсе, награждаются дипломами конкурса I, II, III степени.

Администрация города в лице главы Барнаула Вячеслава Франка поздравляет руководителей и трудовые коллективы организаций победителей и призеров конкурса с победой.

В поздравлении указывается, что у организаций, которые победили в этом конкурсе, высокий уровень состояния условий и охраны труда на рабочих местах, а также высокая степень социальной ответственности в вопросах безопасности и создания благоприятных условий труда.

Справка: в 2023 году конкурс проводился в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 31.05.2023 №747.