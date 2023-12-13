В Барнауле неделю не могут найти невысокого мужчину в серой шапке

Его местонахождение неизвестно с 7 декабря

13 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Барнауле пропал 39-летний Роман Рубин, сообщает "ЛизаАлерт".

Местонахождение мужчины неизвестно с 7 декабря.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

В последний раз его видели в темно-синей куртке, темно-синих джинсах, черных кроссовках и серой шапке.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.