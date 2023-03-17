В Барнауле неизвестные "заминировали" кадетский корпус

Как рассказал родитель одного из учеников, на месте работали полиция и кинологи с собаками

17 марта 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: Mosday.ru

Днём 17 марта в Барнауле эвакуировали учащихся и сотрудников кадетского корпуса на улице Попова, 66. Как писал "МК на Алтае", причиной стала информация о минировании здания.

Родитель одного из учеников рассказал, что на месте работали полиция и кинологи с собаками. Сообщение оказалось ложным и никакой бомбы в здании не нашли.

Отмечается, что учащихся освободили от последних уроков и распустили по домам. Тренировки, которые проводились в здании, также отменили.