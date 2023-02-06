В Барнауле нетрезвая женщина улетела в кювет, а ее муж устроил разборку с полицией

Досталось даже случайной прохожей

06 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Кадр из видео

ДТП с чередой неприятных последствий произошло в барнаульском посёлке Лесном вечером 5 февраля. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидцев, женщина ехала в авто с ребёнком, потеряла управление и слетела в кювет.

"Когда полицейские решили помочь, оказалось, что водитель пьяная. Позже появился муж женщины и начал наезжать на полицейских, кинулся драться, в итоге его скрутили и посадили в машину", – рассказал автор сообщения.

Досталось и случайной прохожей, гулявшей с собакой. Женщина проходила мимо и её толкнули.