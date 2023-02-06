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В Барнауле нетрезвая женщина улетела в кювет, а ее муж устроил разборку с полицией

Досталось даже случайной прохожей

06 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

ДТП с чередой неприятных последствий произошло в барнаульском посёлке Лесном вечером 5 февраля. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидцев, женщина ехала в авто с ребёнком, потеряла управление и слетела в кювет. 

"Когда полицейские решили помочь, оказалось, что водитель пьяная. Позже появился муж женщины и начал наезжать на полицейских, кинулся драться, в итоге его скрутили и посадили в машину", – рассказал автор сообщения.

Досталось и случайной прохожей, гулявшей с собакой. Женщина проходила мимо и её толкнули.

Комментарии 11

  • муж пьяной видимо бежал за машиной)
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Не, не, с прохожей гулял.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Конченые б.. Из-за таких животных гибнут люди на дорогах. Убейтесь до комы, только за руль не садитесь, особенно такие ТП!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • То " сруны" с поносом летят по трассе фарами мыргают, пофиг, дрищите в свои салоны. То пьянь какая то в драку лезет - все проблемы от отсутствия адекватного контроля камерами и наказания! Дристуны получали б за каждый мырг по 5 тыс штраф наверное соблюдали б и дистанцию и скоростной режим потока, и желательно регулярно. Смысл принятия статьи за агрессивное вождение если не наказывают никого!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Забыли написать, что "в результате инцидента ни одна собака не пострадала".
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "скоростной режим потока"- это предводитель, и машинки нюхающие чем из под "камаза" несёт? Получается дристуны хуже нюхачей? Или дристунам можно и дома по тормозить. а не выходить в люди и помогать. "пьянь какая то в драку лезет"-А куда ещё то лезть? В дискуссию о последствиях творчества А.Герцена? А по теме, любопытно, потеряла управление из за чего? Может колесо лопнуло, или на дорогу кто выскочил, выпрыгнул. мужика увидела?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • потеряла управление из за чего? -- ну бухло в любом случае ей не помогало
    06 февраля, Гость   Ответить
  • А куда ещё то лезть? --- можно не лезть. А теперь возможно залез на нары
    06 февраля, Гость   Ответить
  • нюхающие чем из под "камаза" несёт --- если чтобы не нюхать, надо ПДД нарушить, придется нюхать, если КАМАЗ не виноват и ничего не нарушает, а встречка забита
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Конченые б.. Из-за таких животных гибнут люди на дорогах." - Зачем вы обижаете животных, они ТАК не делают, это удел недочеловеков, которые жрут алкоголь, а потом с РЕБЕНКОМ (!) в салоне куда-то пытаются ехать. Надо и отдел по охране прав детства привлекать, чтобы жизнь малиной не казалась.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Так она на машине ехала? Из заголовка этого не понять, но выглядит все более интересно..
    06 февраля, Гость   Ответить
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