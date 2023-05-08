В Барнауле ночью вспыхнул многоквартирный дом

К моменту прибытия пожарных строение горело открытым огнём. Кроме того, возникла угроза его распространения на соседние дома

08 мая 2023, 09:54, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 7 мая в переулке Сейфуллинском произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в многоквартирном доме из дерева.

К моменту прибытия пожарных строение горело открытым огнём. Кроме того, возникла угроза его распространения на соседние дома.

Локализовать возгорание удалось за 50 минут – на площади 120 квадратных метров. В тушении участвовали 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Из здания вынесли семь газовых баллонов. О пострадавших в инциденте не сообщается.