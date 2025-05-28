В Барнауле обсудили будущее кадровой политики и развитие транспортной инфраструктуры

Выездное заседание провел заместитель главы города по экономическим вопросам Сергей Рябчун

28 мая 2025, 11:24, ИА Амител

Собеседование. Фото: unsplash.com/ Mina Rad

Выездное заседание Координационного совета предпринимателей города Барнаула состоялось на площадке ООО "ТД Комплекс Агро", где недавно запустили новый цех. Мероприятие провел заместитель главы города по экономическим вопросам Сергей Рябчун. Участники встречи обсудили несколько ключевых тем, в том числе дефицит кадров на предприятиях, сообщает комитет по предпринимательству краевой столицы.

Пытаясь компенсировать нехватку специалистов, местный бизнес активно внедряет инновационные подходы и технологии, включая роботизацию и автоматизацию процессов. Такие меры помогают снизить зависимость от человеческого труда, однако полностью заменить людей они не могут. Этот факт единодушно признали участники встречи. При этом молодые кадры, включая выпускников вузов, далеко не всегда соответствуют ожиданиям работодателей. А некоторые специалисты настолько редкие, что их не сыскать днем с огнем.

Чтобы выявить основные запросы предприятий, в рамках национального проекта "Кадры" сейчас проводится всероссийский опрос среди работодателей. Это исследование поможет определить, какие профессии и специальности будут востребованы в будущем, что даст возможность подготовить специалистов с учетом реальных потребностей рынка труда, отметила заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Ирина Шаркевич.

"Цель – формирование прогноза потребности экономики в кадрах на 2026–2032 годы. Результаты опроса будут использованы для подготовки квалифицированных кадров в организациях среднего профессионального и высшего образования под запросы работодателей по конкретным специальностям и профессиям", – пояснила Ирина Шаркевич.

О новом проекте "Готов к санитарной обороне" на заседании рассказала начальник Алтайского краевого центра медицины катастроф КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Барнаул" Елена Зимина. Проект предполагает создание сети специалистов, которые смогут массово обучать людей оказанию первой помощи.

Участники встречи также обсудили развитие транспортной инфраструктуры Барнаула. Сергей Рябчун отметил, что ее улучшение имеет огромное значение для всех секторов экономики города, и работа в этом направлении должна быть продолжена на всех уровнях. Завершая заседание, он поблагодарил предпринимателей за активное участие в социально-экономической жизни города. Он также подчеркнул важность поддержания диалога между властью и бизнесом, так как только в сотрудничестве можно эффективно решать проблемы и двигаться вперед.