В Барнауле обсудили планы по развитию центра города

На сегодняшний день рассматривается целый ряд предложений

02 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Центр Барнаула / Фото: пресс-служба мэрии

Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по развитию центральной части Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместе с Юрием Гатиловым, генеральным директором ООО "Жилищная инициатива" и членом Общественной палаты города, они обсудили перспективы развития этой части города.

По словам главы города, сейчас важно создать единое туристическое пространство в центре Барнаула, которое объединит территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби и зоны Ковша с выходом к парку "Изумрудный".

Сейчас рассматривается несколько предложений. Одно из них – создание велопешеходной зоны на улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудный", предложенное Юрием Гатиловым. Этот проект может стать отправной точкой для формирования единой туристической зоны и стимулировать развитие объектов на этой территории.

Кроме того, масштабный проект по созданию единой туристической зоны может быть реализован к 300-летию краевой столицы.

Вячеслав Франк поручил создать рабочую группу для подготовки к реализации этого проекта. В нее могут войти руководители органов власти, строители, архитекторы, депутаты и общественники.