В Барнауле обсудили планы по развитию центра города
На сегодняшний день рассматривается целый ряд предложений
02 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по развитию центральной части Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Вместе с Юрием Гатиловым, генеральным директором ООО "Жилищная инициатива" и членом Общественной палаты города, они обсудили перспективы развития этой части города.
По словам главы города, сейчас важно создать единое туристическое пространство в центре Барнаула, которое объединит территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби и зоны Ковша с выходом к парку "Изумрудный".
Сейчас рассматривается несколько предложений. Одно из них – создание велопешеходной зоны на улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудный", предложенное Юрием Гатиловым. Этот проект может стать отправной точкой для формирования единой туристической зоны и стимулировать развитие объектов на этой территории.
Кроме того, масштабный проект по созданию единой туристической зоны может быть реализован к 300-летию краевой столицы.
Вячеслав Франк поручил создать рабочую группу для подготовки к реализации этого проекта. В нее могут войти руководители органов власти, строители, архитекторы, депутаты и общественники.
14:15:32 02-06-2024
Кто-то всерьёз верит, что в Барнаул поедут туристы со всей страны? Пора бы наконец-то признать реалии, а они таковы, что Барнаул - это депрессивный дотационный городок на окраине страны с очень нездоровым климатом и ужасными ночными перелётами, буквально убивающими здоровье.
20:10:11 02-06-2024
Смешно! (14:15:32 02-06-2024) Кто-то всерьёз верит, что в Барнаул поедут туристы со всей с... А чем вам климат не угодил?? Зима так зима. Лето тау лето. Комаров бы поменьше и ваще 🔥
16:13:05 02-06-2024
Гатилов приблизился....
23:02:34 02-06-2024
Гость (16:13:05 02-06-2024) Гатилов приблизился....... Вместе и прихватят за одно место)))))
22:49:32 02-06-2024
Ленинский в порядок хотя бы приводите, на головы части домов валятся.
23:49:31 02-06-2024
Смешно! (14:15:32 02-06-2024) Кто-то всерьёз верит, что в Барнаул поедут туристы со всей с... Это делается больше не для туристов, а для нас,местного населения. И это здорово что в Барнауле хоть и очень медленно, но двигается в сторону развития комфортной городской среды. Мне например очень хочется что бв быстрее набережную вдоль Барнаулки сделали. Как посмотришь на нашу короткую тупиковую скучную набережную на Оби и сравнишь её с набережными в др. городах, так обидно становиться, почему у нас так.
05:11:45 03-06-2024
В администрации города развивают концепцию развития города для туристов? Проспект Социалистический гораздо лучший вариант для пешеходной и вело зоны. Но о нем молчат.
07:08:51 03-06-2024
Вячеслав (23:49:31 02-06-2024) Это делается больше не для туристов, а для нас,местного насе... Потому что общественные пространства должны создаваться там, где есть люди - живут, ходят, посещают магазины, без усилий найти место отдыха. Но этого в Барнауле администрация не хочет и создаёт пустующие зоны на краю города для галочки, а не для людей. По сути, городская среда Барнаула разрушается ради автомобилей. Что ещё могут обсудить люди для которых автомобиль - это основное средство перемещения по городу. Другие же города все больше ориентируются на человека прежде всего. Мои предложения по созданию пешеходной зоне на проспекте Социалистическом игнорируются. Городская среда разрушается. Что толку, что на краю города пешеходная зона, если основной массе населения нужна она в центре? Да красиво, да хорошо, может быть, но не в первую очередь строить ещё одно пустое место в городе нужно. Набережные, Мало-Тобольская почти всегда пустые. Пустых мест с малой доступностью пока достаточно у нас. Нужно наконец начать обсуждать с населением, а не в узком кругу со специфическими интересами.
07:42:14 03-06-2024
Центр города превращается в помойку, классический запах нечастот. Запах общественного туалета в ряде общественных зданий учрежлений...Турсиы будут рады!
09:47:42 03-06-2024
Гость (07:42:14 03-06-2024) Центр города превращается в помойку, классический запах не... Именно так! Обилие пивнушек при полном отсутствии туалетов! А окраины города воняют нефтяным растворителем, если ветер с ул. Трактовой от маслоэкстракционного завода, и навоза от иловых полей... Добро пожаловать дорогие московские Буратины, мы вас очень ждём!
14:13:51 03-06-2024
О каких пешеходных зонах можно говорить .Набережную и ту до ума довести не могут .всё делают как попало .Центр города что тут смотреть туристам .кругом мусор всё заросло кустарниками. Барнаулка вся заросшая ,о какой пешеходной зоне на Промышленной можно говорить .которая на отшибе находится .Хотя в том же ковше можно было бы сделать хорошую набережную всё облагородить ,углубить дно пустить как в парке катамараны лодочки ,всем будет приятно провести время .Только это никто делать не будет им надо засыпать и высоток натыкать побольше .только куда тут будут ходить дети .ни школ ни детсадов нет .Да и вообще нет в городе нормального руководителя .ни мэра не губернатора ,так как город сплошная помойка ,кругом мусор .и всё заросло кустарниками .машины стоят на газонах и всем на это плевать .и это можно всё наблюдать в центре города ,а про окраины и говорить не стоит .Так что какой смысл рисовать красивые картинки и что то обещать .
11:13:29 07-06-2024
Им эти туристы, а тем более горожане, вообще до лампочки. Главное под этим соусом побольше земли отжать у собственников. А уж там клоповников поналяпают и бабосики попилят.