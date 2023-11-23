В Барнауле обсудили запуск газа на "Вечном огне" Мемориала Славы
Глава города отметил важность и значимость перевода мемориального комплекса на природный газ
23 ноября 2023, 16:18, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил ход работ по переводу мемориального комплекса на площади Победы со сжиженного газа на природный, сообщает мэрия.
Стоимость работ по газоснабжению сооружения "Вечный огонь" на Мемориале Славы составит почти 6 млн рублей.
"На объекте завершено строительство газопровода низкого давления. Произведена замена восьми горелочных устройств, расположенных по внутреннему радиусу Пантеона. Выполнена контрольная проверка обновленных горелок", – рассказали в мэрии.
В ближайшее время будет подписан договор на поставку газа на Мемориал Славы.
Франк отметил важность и значимость перевода городского мемориального комплекса на природный газ.
"Здесь проводятся многочисленные памятные мероприятия, которые способствуют сохранению и бережному отношению к историческим традициям, формированию у подрастающего поколения барнаульцев традиционных духовно-нравственных ориентиров", – подчеркнул глава города.
16:37:56 23-11-2023
а чего обсуждать то? все сделали уже . молодцы.
22:47:36 23-11-2023
Действительно, что обсуждать, еще во вторник газовики провели опрессовку газового оборудования
07:02:45 24-11-2023
6 лямов... Однако