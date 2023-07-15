В Барнауле объявлен конкурс на самую красивую территорию среди предприятий

В числе прочих пунктов оценивается также смекалка, изобретательность и неформальный подход к благоустройству и озеленению территории

15 июля 2023, 11:10, ИА Амител

Барнаул/Фото amic.ru

В Барнауле среди предприятий объявлен конкурс на лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории. Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, цель конкурса — повышение уровня благоустройства территории городского округа и города Барнаула, а также внедрение новых приемов и методов оформления прилегающей территории, входных групп и витринных окон. Рассказываем, что известно об этом конкурсе и каковы его условия.

Кто может принять участие в конкурсе?

Участниками конкурса могут стать предприятия промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также индивидуальные предприниматели.

Сколько номинаций в этом конкурсе и какие они?

Конкурс на лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей территории объявлен среди:

- средних промышленных предприятий;

- крупных промышленных предприятий;

- предприятий торговли;

- торгового центра;

- общественного питания;

- цветочных магазинов;

- нестационарного торгового объекта.

Что нужно, чтобы стать участником конкурса?

Для этого необходимо заполнить заявку, в которой указать: номинацию, полное наименование предприятия, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, ФИО руководителя или представителя коллектива предприятия, согласие на обработку персональных данных.

Обязательно к заявке приложить фотоматериалы представленного на конкурс объекта.

Кто и как будут оценивать участников конкурса?

Оценивать заявленные на конкурс объекты, будет специальная комиссия.

В критерии оценки входит два блока. Это благоустройство, в котором указано 8 пунктов. В их числе: санитарно-экологическое состояние территории, эстетическое состояние фасадов зданий и заборов, наличие урн, мест отдыха, малых архитектурных форм, а также состояние пешеходных тротуаров и подъездных дорог.

Второй блок - цветочное оформление и озеленение территории. Здесь в числе прочих пунктов, как следует из положения конкурса, оценивается также "смекалка изобретательность, неформальный подход, новизна элементов, активность и творческая инициатива сотрудников коллектива".

Итоги конкурса подведут до 25 августа. Всего будут определены по три победителя в каждой номинации. Награждение победителей пройдет в День города.

В какие сроки нужно подать заявку на участие?

Прием заявок на участие в конкурсе будет проводиться с 17 июля по 15 августа 2023 года.

Подать документы можно в администрациях районов города Барнаула по месту нахождения предприятий, а также в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула. Его адрес: ул. Гоголя,48, каб. 419.

Где узнать подробности о конкурсе?

Дополнительную информацию можно узнать в комитете по развитию предпринимательства, потребительском рынку и вопросам труда.

Телефоны комитета: 8(3852) 370-467, 8(3852) 370-470, 8(3852) 370-473.

С Положением о конкурсе и другими документами можно ознакомиться по ссылке.