В Барнауле оперативно устранили первую коммунальную аварию в 2025 году
Утром 1 января несколько жилых домов лишились холодной воды
01 января 2025, 12:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" / Фото: t.me/rvk_brn
Специалисты утром 1 января восстановили водоснабжение в домах после повреждения водопровода диаметром 200 мм по адресу пр. Ленина, 41. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.
"Водоснабжение абонентам восстановлено", – говорится в сообщении.
Холодное водоснабжение утром отсутствовало по следующим адресам:
- пр. Ленина, 35, 37, 43;
- ул. Чернышевского, 55;
- ул. Чкалова, 60.
Также вода отсутствовала в административных зданиях: пр. Ленина, 41, 38 (колледж), 40 (институт).
12:23:13 01-01-2025
Первый чопик забили в этом году!
13:21:43 01-01-2025
Счёт открыт!
13:31:55 01-01-2025
СПАСИБО за такую оперативность! Не все даже заметили отсутствие воды новогодним утром.
Всех - с Новым годом!