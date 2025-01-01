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В Барнауле оперативно устранили первую коммунальную аварию в 2025 году

Утром 1 января несколько жилых домов лишились холодной воды

01 января 2025, 12:00, ИА Амител

"Росводоканал Барнаул" / Фото: t.me/rvk_brn
"Росводоканал Барнаул" / Фото: t.me/rvk_brn

Специалисты утром 1 января восстановили водоснабжение в домах после повреждения водопровода диаметром 200 мм по адресу пр. Ленина, 41. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Водоснабжение абонентам восстановлено", – говорится в сообщении.

Холодное водоснабжение утром отсутствовало по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 35, 37, 43;
  • ул. Чернышевского, 55;
  • ул. Чкалова, 60.

Также вода отсутствовала в административных зданиях: пр. Ленина, 41, 38 (колледж), 40 (институт).

Барнаул коммунальная авария водоканал Водоснабжение

Комментарии 3

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Коля

12:23:13 01-01-2025

Первый чопик забили в этом году!

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Гость

13:21:43 01-01-2025

Счёт открыт!

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Гость

13:31:55 01-01-2025

СПАСИБО за такую оперативность! Не все даже заметили отсутствие воды новогодним утром.
Всех - с Новым годом!

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