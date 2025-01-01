В Барнауле оперативно устранили первую коммунальную аварию в 2025 году

Утром 1 января несколько жилых домов лишились холодной воды

01 января 2025, 12:00, ИА Амител

"Росводоканал Барнаул" / Фото: t.me/rvk_brn

Специалисты утром 1 января восстановили водоснабжение в домах после повреждения водопровода диаметром 200 мм по адресу пр. Ленина, 41. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Водоснабжение абонентам восстановлено", – говорится в сообщении.

Холодное водоснабжение утром отсутствовало по следующим адресам:

пр. Ленина, 35, 37, 43;

ул. Чернышевского, 55;

ул. Чкалова, 60.

Также вода отсутствовала в административных зданиях: пр. Ленина, 41, 38 (колледж), 40 (институт).