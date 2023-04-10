В Барнауле нашли подрядчика на благоустройство 63 дворов

На ремонт потратят почти 324 млн рублей

10 апреля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле в 2023 году благоустроят 63 двора в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Ремонт на 323,9 млн рублей выполнит ООО "Патай", сообщили в мэрии.

Фирма отремонтирует проезды и тротуары, восстановит освещение, обустроит парковки, а также установит скамейки, урны, детские и спортивные площадки с учётом софинансирования со стороны жильцов.

"Там, где жители согласились вложить часть средств (от 40 до 50% стоимости дополнительных работ), планируется обустроить парковочные карманы, контейнерные площадки, установить игровое и спортивное оборудование. В 2023 году работы из допперечня планируется выполнить во всех 63 дворах, на это затратят 52,8 млн рублей", – рассказал заместитель председателя городского комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко.

В Индустриальном районе планируют благоустроить 28 дворов, в Ленинском – 14, в Октябрьском – 13, в Железнодорожном и Центральном – 8.

На карте можно увидеть, где расположены эти дворы: