В Барнауле отдыхающий опер с хорошей памятью задержал похитителя золотой печатки
Лейтенант полиции по ориентировке вспомнил, что однажды уже задерживал молодого человека
01 декабря 2023, 10:29, ИА Амител
В Алтайском крае оперуполномоченный, находясь в отпуске, задержал похитителя золотого украшения из ювелирного магазина, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась продавец, у которой молодой человек похитил золотую печатку с черным агатом стоимостью более 27 000 рублей. В течение дня он несколько раз под разными предлогами примерял украшения, пока не дождался, когда женщина отвлечется. После этого схватил печатку и бросился бежать.
Сразу же разослали ориентировку на поиск, по которой полицейский, находясь в отпуске, понял, что ранее уже задерживал указанного человека.
"Направился на предполагаемый адрес, где мог скрываться гражданин. Прибыв на место, предпринял меры к задержанию злоумышленника, который попытался скрыться. Дождавшись прибытия следственно-оперативной группы, сотрудник уголовного розыска передал задержанного коллегам", – рассказали в ведомстве.
Ювелирное изделие 22-летний барнаулец успел продать за небольшую сумму неизвестному лицу. Теперь молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.
12:16:27 01-12-2023
Крутой опер. Хорошая новость
12:38:41 01-12-2023
Ориентировки в ватсапе что ли рассылают? А можно тоже все ориентировки видеть на телефоне? Наверняка в день около 40 случаев бывает. Хотя бы Барнаул и пригород. Новосибирск, Чиберкуль и Петропавловск- Камчатский происшествия не обязательно.