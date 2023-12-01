В Барнауле отдыхающий опер с хорошей памятью задержал похитителя золотой печатки

Лейтенант полиции по ориентировке вспомнил, что однажды уже задерживал молодого человека

01 декабря 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае оперуполномоченный, находясь в отпуске, задержал похитителя золотого украшения из ювелирного магазина, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась продавец, у которой молодой человек похитил золотую печатку с черным агатом стоимостью более 27 000 рублей. В течение дня он несколько раз под разными предлогами примерял украшения, пока не дождался, когда женщина отвлечется. После этого схватил печатку и бросился бежать.

Сразу же разослали ориентировку на поиск, по которой полицейский, находясь в отпуске, понял, что ранее уже задерживал указанного человека.

"Направился на предполагаемый адрес, где мог скрываться гражданин. Прибыв на место, предпринял меры к задержанию злоумышленника, который попытался скрыться. Дождавшись прибытия следственно-оперативной группы, сотрудник уголовного розыска передал задержанного коллегам", – рассказали в ведомстве.

Ювелирное изделие 22-летний барнаулец успел продать за небольшую сумму неизвестному лицу. Теперь молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.