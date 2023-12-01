НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле отдыхающий опер с хорошей памятью задержал похитителя золотой печатки

Лейтенант полиции по ориентировке вспомнил, что однажды уже задерживал молодого человека

01 декабря 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае оперуполномоченный, находясь в отпуске, задержал похитителя золотого украшения из ювелирного магазина, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась продавец, у которой молодой человек похитил золотую печатку с черным агатом стоимостью более 27 000 рублей. В течение дня он несколько раз под разными предлогами примерял украшения, пока не дождался, когда женщина отвлечется. После этого схватил печатку и бросился бежать.

Сразу же разослали ориентировку на поиск, по которой полицейский, находясь в отпуске, понял, что ранее уже задерживал указанного человека.

"Направился на предполагаемый адрес, где мог скрываться гражданин. Прибыв на место, предпринял меры к задержанию злоумышленника, который попытался скрыться. Дождавшись прибытия следственно-оперативной группы, сотрудник уголовного розыска передал задержанного коллегам", – рассказали в ведомстве.

Ювелирное изделие 22-летний барнаулец успел продать за небольшую сумму неизвестному лицу. Теперь молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Барнаул Криминал

Комментарии 2

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Гость

12:16:27 01-12-2023

Крутой опер. Хорошая новость

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Гость

12:38:41 01-12-2023

Ориентировки в ватсапе что ли рассылают? А можно тоже все ориентировки видеть на телефоне? Наверняка в день около 40 случаев бывает. Хотя бы Барнаул и пригород. Новосибирск, Чиберкуль и Петропавловск- Камчатский происшествия не обязательно.

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