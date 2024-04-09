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В Барнауле отключат светофоры на двух оживленных перекрестках 10 апреля

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными

09 апреля 2024, 19:00, ИА Амител

В Барнауле отключат светофоры 10 апреля / Фото: unsplash.com
В Барнауле отключат светофоры 10 апреля / Фото: unsplash.com

В Барнауле 10 апреля отключат несколько светофоров из-за работ на электросетях, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать на следующих перекрестках:

  • пр. Социалистический – ул. Димитрова с 09:00 до 16:00;
  • пр. Космонавтов – ул. Солнечная Поляна с 09:00 до 11:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Барнаул светофоры

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