В Барнауле отключат светофоры на двух оживленных перекрестках 10 апреля
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными
09 апреля 2024, 19:00, ИА Амител
В Барнауле отключат светофоры 10 апреля / Фото: unsplash.com
В Барнауле 10 апреля отключат несколько светофоров из-за работ на электросетях, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать на следующих перекрестках:
- пр. Социалистический – ул. Димитрова с 09:00 до 16:00;
- пр. Космонавтов – ул. Солнечная Поляна с 09:00 до 11:00.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
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