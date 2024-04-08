В Барнауле отключили светофоры на проспекте Космонавтов и улице Челюскинцев

Устройства запустят в работу в полдень

08 апреля 2024, 09:10, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле 8 апреля отключили несколько светофоров, сообщает мэрия.

Устройства не работают на пересечении проспекта Космонавтов с Солнечной Поляной из-за ремонта на электросетях.

Также в связи с заменой дорожного контроллера светофоры отключили возле дома № 75 по улице Челюскинцев.

В обоих случаях ограничения продлятся с 09:00 до 12:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.