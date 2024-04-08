В Барнауле отключили светофоры на проспекте Космонавтов и улице Челюскинцев
Устройства запустят в работу в полдень
08 апреля 2024, 09:10, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле 8 апреля отключили несколько светофоров, сообщает мэрия.
Устройства не работают на пересечении проспекта Космонавтов с Солнечной Поляной из-за ремонта на электросетях.
Также в связи с заменой дорожного контроллера светофоры отключили возле дома № 75 по улице Челюскинцев.
В обоих случаях ограничения продлятся с 09:00 до 12:00.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
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