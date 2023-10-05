В Барнауле открылась выставка к годовщине воссоединения новых регионов с Россией

Ее организовала партия "Единая Россия"

05 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Фотовыставка / Фото: "Единая Россия"

На улице Мало-Тобольской открыли выставку, посвященную побратиму Алтайского края – Славяносербскому району ЛНР. Она будет работать до конца октября, об этом рассказал региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.

Правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве еще 22 июня 2022 года. После этого алтайские строители восстановили уже 497 объектов инфраструктуры. Сейчас регион помогает подшефному району подготовиться к началу отопительного сезона.

Фотовыставка на Мало-Тобольской / Фото: "Единая Россия"

Мирным жителям помогают волонтеры, общественники, предприниматели и единороссы.

"На этой неделе отправляем очередную партию гуманитарного груза в Славяносербский район – это продукты, крупы, бытовая химия. Все это помощь и поддержка жителям нашего района-побратима, которую собрали активисты "Женского движения Единой России" и Общероссийского народного фронта. Сейчас, спустя время, можно сказать, что район постепенно возвращается к нормальной жизни. Помощь новым регионам – это серьезное большое дело и наша общая задача", – сказал Денис Голобородько.Фотографии на выставке может посмотреть любой желающий.