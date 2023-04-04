В Барнауле открыли Центр смешанных единоборств "Топ Тим"

Это крупнейший в Сибири Центр

04 апреля 2023, 15:05, ИА Амител

Открытие Центра смешанных единоборств "Топ Тим Сибирь" / Фото: Виталий Барабаш

Много гостей, много поздравлений, много спорта – в минувшее воскресенье в Индустриальном районе Барнаула торжественно открыли новый Центр смешанных единоборств "Топ Тим Сибирь" (Top Team Siberia, от англ. лучшая команда). Спортивный объект на ул. Взлётной, 2в, в этот день посетили не только ведущие спортсмены и учащиеся спортшкол, но и депутаты Госдумы, краевого Законодательного собрания, Барнаульской городской Думы.

"Открытие комплекса даёт возможность жителям города и края заниматься любимыми видами единоборств, воспитывать в себе необходимые спортивные качества и, конечно, представлять Алтайский край на всероссийских и мировых спортивных соревнованиях. Это крупнейший Центр в Сибирском федеральном округе – более тысячи квадратных метров возможностей для наших жителей", – отметил министр спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Идейным вдохновителем и инвестором Центра стал депутат АКЗС, председатель Фонда социальных проектов, руководитель Центра смешанных единоборств "Топ Тим Сибирь" Александр Локтев.

"Наш первый Центр работает в центральной части Барнаула. Мы изначально запланировали, что в развивающемся крупном районе должен быть большой спортивный комплекс. Отдельно хотел бы поблагодарить правительство Алтайского края, губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка за помощь в реализации данного проекта", – рассказал Александр Локтев.

Центр смешанных единоборств построен в рамках государственно-частного партнёрства: подготовительные работы начались в октябре 2021 года. А сейчас зал открыл свои двери для всех желающих. Общая площадь составляет более 1000 кв. м. В помещении находятся три функциональные спортивные зоны, удобные раздевалки и душевые. Здесь будут проходить тренировки по смешанным единоборствам и вольной борьбе.

























































































Открытие Центра смешанных единоборств "Топ Тим Сибирь" / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

"Это первый спортивный объект, возведённый в рамках концессии. Первым всегда сложнее. Тем, кто дальше подхватит такую эстафету, будет гораздо легче. ФОК очень удачно вписывается в геолокацию Индустриального района. Здесь проживают почти 200 тысяч жителей. Благодаря появлению нового ФОКа развитие смешанных единоборств в нашем городе встало на новый уровень", – добавил председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Пётр Кобзаренко.

Всё оборудование, установленное в данном Центре, российского производства и отвечает всем требованиям норм безопасности. Об этом рассказал руководитель компании Fitness Life (с англ. фитнес-жизнь) Дмитрий Касаткин.

Почётным гостем на открытии Центра стал боец UFC (Ultimate Fighting Championship – с англ. абсолютный бойцовский чемпионат, спортивная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам), чемпион мира по рукопашному бою Роман Копылов. Именитый спортсмен провёл показательную тренировку и пожелал спортсменам новых побед.