В Барнауле открыли движение по улице 65 лет Победы. Фото

Стоимость работ составила более 300 миллионов рублей

02 ноября 2024, 20:15, ИА Амител

Улица 65 лет Победы / Фото: barnaul.org

Сегодня, 2 ноября, открыто движение по улице 65 лет Победы. Как сообщает пресс-центр мэрии, подрядчик "Сибинвест" в полном объеме завершил работы по строительству автомобильной дороги в пределах ул. Сергея Семенова и Павловского тракта.

Напомним, объект реализовывали в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составила более 300 миллионов рублей. Они начались в 2023 году и проходили в два этапа.

Как отмечают в мэрии, строительство дороги позволило существенно улучшить транспортную доступность для жителей новых микрорайонов.