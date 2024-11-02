В Барнауле открыли движение по улице 65 лет Победы. Фото
Стоимость работ составила более 300 миллионов рублей
02 ноября 2024, 20:15, ИА Амител
Улица 65 лет Победы / Фото: barnaul.org
Сегодня, 2 ноября, открыто движение по улице 65 лет Победы. Как сообщает пресс-центр мэрии, подрядчик "Сибинвест" в полном объеме завершил работы по строительству автомобильной дороги в пределах ул. Сергея Семенова и Павловского тракта.
Напомним, объект реализовывали в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составила более 300 миллионов рублей. Они начались в 2023 году и проходили в два этапа.
Как отмечают в мэрии, строительство дороги позволило существенно улучшить транспортную доступность для жителей новых микрорайонов.
00:32:03 03-11-2024
Я понять не могу нашу мэрию. Для людей с машинами делают все больше дорог, но стоянок для этих машин в центре, где большинство работает, все меньше. Говорят ездите на общественном транспорте, но уехать из новых микрорайонов невозможно, нет транспорта.
08:48:57 03-11-2024
А вы видели какая там лужа возле Ростсельмаш, как пешеходы должны переходить дорогу, опять все сделали через одно место и как можно было принять такую работу , этот просто ужас 🤦
17:32:28 03-11-2024
Гость (08:48:57 03-11-2024) А вы видели какая там лужа возле Ростсельмаш, как пешеходы д... Лужа отменная после каждого дождя. Похоже, принимающая сторона опять сядет в лужу.
13:47:25 03-11-2024
Хорошо, что делают новые дороги, но старые бы тоже неплохо содержать в целости и сохранности. Сегодня возле остановки Норд-Вест из маленькой ямки брызги от подъезжающей маршрутки окатили ожидающего транспорт мужчину буквально всего, брюки, куртку. Причем он стоял почти в метре от бордюра. Пытался отряхнуться, но бесполезно, говорит, придется возвращаться домой переодеться. Вот подарок человеку от дорожников на День Народного Единства – потратится на стирку и химчистку((( И это на пр.Ленина, главной артерии города.
21:18:51 03-11-2024
Гость (13:47:25 03-11-2024) Хорошо, что делают новые дороги, но старые бы тоже неплохо ... За некачественные дороги вешать надо или ими же ямки закатывать. Ибо денег из бюджет "дорожники" гребут немерено.
19:35:53 03-11-2024
а выезд на павловский есть ?
11:56:05 05-11-2024
Как принимали дорогу если ливнёвки заасфальтированы