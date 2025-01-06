В Барнауле открыли филиал российского центра по подготовке ОГЭ и ЕГЭ
Поступай на бюджет с гарантией от Maximum education
06 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFG1ztM6
Скоро в школах страны начнутся выпускные экзамены, поэтому вопрос качественной подготовки становится все более актуальным. Многие родители ломают голову, как найти хорошего репетитора для своего ребенка. При этом обладать знаниями по предметам – это только полдела, очень важно подготовиться психологически. Спокойствие! В столице Алтайского края теперь работает филиал одного из крупнейших в России образовательных центров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – Maximum education ("Максимум эдьюкейшн").
Это одна из ведущих образовательных организаций страны, которая представляет свои продукты на рынке уже более 11 лет. С Maximum education к желаемому результату пришли уже более 355 тысяч учеников.
В работе центр приветствует только экспертный подход к обучению, все материалы регулярно обновляют с учетом рекомендаций и последних корректировок ФИПИ – разработчиков экзаменов. Здесь всегда в курсе обновлений всех заданий ЕГЭ.
В центр попадают только 2% преподавателей, от желающих стать частью команды. Каждый из тех, кто прошел строгий отбор, и сам имеет результаты ЕГЭ по выбранным предметам более 90 баллов, многие сейчас учатся в топовых вузах. Ежегодно эксперты проверяют свои знания на экзаменах, а также получают новые навыки на корпоративных тренингах и семинарах.
Maximum education гордится результатами: по результатам ЕГЭ в 2024 году каждый третий ученик Maximum стал высокобалльником, набрав более 80+ баллов, среди них 42 ученика – 100-балльники.
Преимущества обучения в Maximum education:
- гарантия качества – центр юридически гарантирует поступление на бюджет или вернет деньги;
- юридическая гарантия сдачи ОГЭ на 80+ баллов;
- здесь не просто подтягивают знания к экзаменам, здесь дают систему поступления в вуз;
- сертифицированный партнер ФИПИ;
- собственная сертифицированная образовательная платформа мотивации обучения.
11 января 2025 года в 12:00 барнаульский филиал Maximum education (на Балтийской, 7а, БЦ "Титул", офис 205) приглашает всех желающих на день открытых дверей.
В программе:
- решение самых сложных заданий ЕГЭ по русскому языку;
- ловушки и лайфхаки ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году;
- советы, как получить дополнительные баллы на экзамене;
- пояснения, почему так сложно сдать экзамены;
- нюансы психологической подготовки;
- секрет успеха подготовки в центре;
- возможность пройти диагностическое тестирование и понять, насколько вы готовы к экзаменам.
Все гости мероприятия получат особые условия поступления. Предварительная запись обязательна: по ссылке или указанным ниже номерам.
Maximum education
Барнаул, Балтийская, 7а, офис 205
Сайт maximumtest.ru/barnaul
Тел.: (3852) 59-02-70
Ватсап: 906-966-5347
ИП Бирюков Антон Евгеньевич, ИНН 222203085805Реклама
12:58:57 06-01-2025
Не поможет, Так как все это для галочки и ради собственного кармана,