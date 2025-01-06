В Барнауле открыли филиал российского центра по подготовке ОГЭ и ЕГЭ

Поступай на бюджет с гарантией от Maximum education

06 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFG1ztM6

Maximum education в Барнауле / Фото: предоставлено компанией

Скоро в школах страны начнутся выпускные экзамены, поэтому вопрос качественной подготовки становится все более актуальным. Многие родители ломают голову, как найти хорошего репетитора для своего ребенка. При этом обладать знаниями по предметам – это только полдела, очень важно подготовиться психологически. Спокойствие! В столице Алтайского края теперь работает филиал одного из крупнейших в России образовательных центров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – Maximum education ("Максимум эдьюкейшн").

Это одна из ведущих образовательных организаций страны, которая представляет свои продукты на рынке уже более 11 лет. С Maximum education к желаемому результату пришли уже более 355 тысяч учеников.

В работе центр приветствует только экспертный подход к обучению, все материалы регулярно обновляют с учетом рекомендаций и последних корректировок ФИПИ – разработчиков экзаменов. Здесь всегда в курсе обновлений всех заданий ЕГЭ.

В центр попадают только 2% преподавателей, от желающих стать частью команды. Каждый из тех, кто прошел строгий отбор, и сам имеет результаты ЕГЭ по выбранным предметам более 90 баллов, многие сейчас учатся в топовых вузах. Ежегодно эксперты проверяют свои знания на экзаменах, а также получают новые навыки на корпоративных тренингах и семинарах.

Maximum education гордится результатами: по результатам ЕГЭ в 2024 году каждый третий ученик Maximum стал высокобалльником, набрав более 80+ баллов, среди них 42 ученика – 100-балльники.

Преимущества обучения в Maximum education:

гарантия качества – центр юридически гарантирует поступление на бюджет или вернет деньги;

юридическая гарантия сдачи ОГЭ на 80+ баллов;

здесь не просто подтягивают знания к экзаменам, здесь дают систему поступления в вуз;

сертифицированный партнер ФИПИ;

собственная сертифицированная образовательная платформа мотивации обучения.

11 января 2025 года в 12:00 барнаульский филиал Maximum education (на Балтийской, 7а, БЦ "Титул", офис 205) приглашает всех желающих на день открытых дверей.

В программе:

решение самых сложных заданий ЕГЭ по русскому языку;

ловушки и лайфхаки ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году;

советы, как получить дополнительные баллы на экзамене;

пояснения, почему так сложно сдать экзамены;

нюансы психологической подготовки;

секрет успеха подготовки в центре;

возможность пройти диагностическое тестирование и понять, насколько вы готовы к экзаменам.

Все гости мероприятия получат особые условия поступления. Предварительная запись обязательна: по ссылке или указанным ниже номерам.

Maximum education

Барнаул, Балтийская, 7а, офис 205

Сайт maximumtest.ru/barnaul

Тел.: (3852) 59-02-70

Ватсап: 906-966-5347

ИП Бирюков Антон Евгеньевич, ИНН 222203085805

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