В Барнауле открыли мемориальную доску Георгию Егорову

Ее разместили на доме № 65 по проспекту Ленина,

13 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр: "Вести Алтай"

В Барнауле 12 июля открыли мемориальную доску алтайскому писателю Георгию Егорову, сообщают "Вести Алтай".

Памятник разместили на доме № 65 по проспекту Ленина, где автор проживал около десяти лет. Инициатором стал его сын Юрий.

Георгию Егорову принадлежат такие известные произведения, как "Солона ты, земля!" и "Книга о разведчиках". Также он был участником ВОВ, на которой получил медали "За отвагу", "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".

В этом году отмечается 100 лет со дня рождения писателя. Скончался он в 1992 году.