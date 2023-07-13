В Барнауле открыли мемориальную доску Георгию Егорову
Ее разместили на доме № 65 по проспекту Ленина,
13 июля 2023, 09:00, ИА Амител
Кадр: "Вести Алтай"
В Барнауле 12 июля открыли мемориальную доску алтайскому писателю Георгию Егорову, сообщают "Вести Алтай".
Памятник разместили на доме № 65 по проспекту Ленина, где автор проживал около десяти лет. Инициатором стал его сын Юрий.
Георгию Егорову принадлежат такие известные произведения, как "Солона ты, земля!" и "Книга о разведчиках". Также он был участником ВОВ, на которой получил медали "За отвагу", "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".
В этом году отмечается 100 лет со дня рождения писателя. Скончался он в 1992 году.
09:27:38 13-07-2023
Только сегодня с утра достал с полки "Книга о разведчиках" Перечитаю. Вещь сильная, - без всякой пропаганды как есть.
09:35:52 13-07-2023
Доброе дело сделано!
11:01:57 13-07-2023
Гость (09:27:38 13-07-2023) Только сегодня с утра достал с полки "Книга о разведчиках" П... Поддерживаю! Причем долгое время я читала о разведчиках в издании ранних лет, а позднее узнала, что есть еще главы о женщине на войне и о том, как автор уже после войны, спустя много лет, побывал в тех местах, о которых писал в книге. Прочитайте, кто еще не знаком с "Книгой о разведчиках"!