В Барнауле открыли мурал, посвященный Герою Советского Союза Владимиру Смирнову

Его портрет нарисовали в гимназии № 27 в рамках проекта "Лица Героев", реализуемого "Единой Россией"

22 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Открытие мурала в честь Героя Владимира Смирнова в гимназии № 27 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В день рождения Героя Советского Союза Владимира Смирнова, 18 ноября, в барнаульской гимназии № 27 состоялось торжественное открытие мурала, увековечивающего его подвиг. Церемония – часть масштабного проекта "Лица Героев", реализуемого партией "Единая Россия". Изображение нанесла компания "ЯМогу принт" при поддержке фонда "Мой Алтай". Теперь оно украшает стену учебного заведения, названного в честь отважного юноши.

Владимир Смирнов повторил подвиг Александра Матросова, который в 19 лет закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Так и Владимир Смирнов в свои 18 лет совершил самопожертвование ради спасения товарищей. 14 ноября 1943 года во время ожесточенного боя за высоту у деревни Шумшино он обнаружил замаскировавшегося пулеметчика, готового открыть огонь по наступающей советской роте. Не раздумывая, Смирнов бросился на пулемет, закрыв собой бойцов и обеспечив захват стратегически важной высоты.

Похоронен Владимир Смирнов недалеко от места своего подвига, в Белоруссии. В Барнауле его имя носит одна из улиц.

К 100-летию со дня рождения героя в гимназии представили сборник "Ему навеки восемнадцать...", а также трогательную литературно-музыкальную постановку, основанную на письмах юного бойца его сестре Лидии.

Открытие мурала в честь Героя Владимира Смирнова в гимназии № 27 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Замечательно, что в наших школах таких изображений становится все больше, и пространство вокруг детей заполняется героическими примерами наших соотечественников. Это ведь как учебник истории, как жизненный пример", – отметила координатор партпроекта "Новая школа" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Проект "Лица Героев" активно реализуют с начала учебного года. В школе № 24 появился портрет летчицы Марии Долиной, совершившей 72 боевых вылета, сбросившей 45 тонн бомб на врага и сбившей три фашистских самолета. На школьной стене Мария изображена как жизнерадостная девушка в военной форме с развевающимися волосами.

А в гимназии № 131 создано целое экспозиционное пространство "Без срока давности", где проходят уроки истории и внеклассные мероприятия. Экспозиция состоит из семи тематических зон, среди которых: "У войны недетское лицо", "Алтай фронту", "Сила слабых: женщины на войне", "Герои негромких профессий", "Города-герои", "Бессмертный полк" и "СВОи". Первой появилась стена памяти, посвященная Матрене Вольской, учительнице, которая в 1942 году спасла более 3225 детей от фашистов. Ее портрет также стал частью проекта "Лица Героев".