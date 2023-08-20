В Барнауле открыли памятник летчику, повторившему подвиг Гастелло
Он находится на территории Барнаульского юридического института, где раньше располагалось летное училище
20 августа 2023, 20:59, ИА Амител
20 августа в Барнауле торжественно открыли памятники Герою Советского Союза Константину Павлюкову и Герою Российской Федерации Александру Антонову. Об этом сообщает "Катунь 24".
И Павлюков, и Антонов — выпускники Барнаульского летного училища. Последний повторил подвиг знаменитого летчика Николая Гастелло — во время выполнения боевой задачи на Донбассе направил горящий самолет СУ-24М на бронетанковую колонну техники под Бахмутом в Донецкой области.
Павлюков же совершил свой подвиг в Афганистане. Во время выполнения боевого задания его самолет сбили — летчику пришлось катапультироваться. Его начали обстреливать с земли — он сорвал чеку и погиб.
Памятники находятся на территории Барнаульского юридического института, где раньше располагалось летное училище.
21:53:51 20-08-2023
Там ещё Руцкой Герой СССР есть. Но нынешний режим его не отмечает. А сколько БЮИ героев выпустило ???
06:42:10 21-08-2023
А разве там не было памятника летчику-геолю на территории около пр.Комсомольского недалеко от памятнику самолету ИЛ-28, о котором писали, что когда пендосы увидели летящим самолет, они поздравили Яковлева, что он заставил летать эту груду металла. Время показало, что американцы здОрово ошиблись.Летчиками на этом Самолете блестяще выполнялись все поставленные задания. Авиаспециалисты англосаксов были посрамлены.
10:28:52 21-08-2023
Увы в свое время эти "самолеты" с весьма сложной системой пилотирования были в основном расчитаны на полет в один конец... отбомбились, а там как повезет. В массовом порядке так же готовились летчики в том числе в системе ДОСААФ . Про груду металла ... есть в этом какая то правда.