В Барнауле открыли "Сталин-центр"

Главный экспонат — 200-килограммовый бюст генерального секретаря

18 декабря 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: "Осторожно, Новости"

В Барнауле алтайское отделение "Коммунистов России" открыло "Сталин-центр". Как сообщает "Осторожно, Новости", основным экспонатом стал 200-килограммовый бюст генерального секретаря.

Открытие приурочили к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Сбор экспозиции центра проходил с мая этого года. В музее представлены архивные документы, ордена, портреты генерального секретаря и Мао Цзэдуна на шелке и пластинки с речами.

"Коммунисты России" обещают, что "Сталин-центр" будет большим медийным пространством для местных жителей. Они также планируют создать "книгу друзей центра", куда впишут всех сторонников, и будут налаживать связи со "Сталин-Центром" в Нижегородской области, который начали строить в июле этого года.