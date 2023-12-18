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В Барнауле открыли "Сталин-центр"

Главный экспонат — 200-килограммовый бюст генерального секретаря

18 декабря 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: "Осторожно, Новости"
Фото: "Осторожно, Новости"

В Барнауле алтайское отделение "Коммунистов России" открыло "Сталин-центр". Как сообщает "Осторожно, Новости", основным экспонатом стал 200-килограммовый бюст генерального секретаря.

Открытие приурочили к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Сбор экспозиции центра проходил с мая этого года. В музее представлены архивные документы, ордена, портреты генерального секретаря и Мао Цзэдуна на шелке и пластинки с речами.

"Коммунисты России" обещают, что "Сталин-центр" будет большим медийным пространством для местных жителей. Они также планируют создать "книгу друзей центра", куда впишут всех сторонников, и будут налаживать связи со "Сталин-Центром" в Нижегородской области, который начали строить в июле этого года.

Барнаул

Комментарии 28

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Элен без ребят

18:28:32 18-12-2023

адрес, пожалуйста.

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Гость

23:00:20 18-12-2023

Элен без ребят (18:28:32 18-12-2023) адрес, пожалуйста. ... Извините! явки и пароли не сдаём! :-)

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Гость

20:37:06 18-12-2023

Застенки НКВД и лагерные бараки с вохрой в комплект входят?

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Гость

21:20:29 18-12-2023

Для тех кто против народа и всего народного, то - да входят! А для тех кому бояться не чего - нет.

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Гость

16:15:23 20-12-2023

Гость (21:20:29 18-12-2023) Для тех кто против народа и всего народного, то - да входят!... Так многие говорили в 1937, а приходили и их расстреливали в первую очередь. Перед расстрелом они кричали : "Слава Сталину, " - но их все равно расстреливали. Вы готовы, что вас расстреляют, по ошибке, по наговору, чтобы забрать вашу квартиру или жену? Если да - восхваляйте Сталина дальше.

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Гость

21:22:22 18-12-2023

Не забудьте списки расстреляных. Бумаги не хватит.

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Гость

22:33:55 18-12-2023

Гость (21:22:22 18-12-2023) Не забудьте списки расстреляных. Бумаги не хватит. ... Списки расстрелянных подписывали начальники ГУЛАГов - Фирин, Френкель, Раппопорт, Жук. Об этом ещё Солженицын писал.

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Гость

09:46:18 19-12-2023

Гость (22:33:55 18-12-2023) Гость (21:22:22 18-12-2023... ГУЛАГ-это главное управление исправительно-трудовых лагерей.Находилось в здании в Москве до января 1960-го года.Александр исаевич "подсчитал",что расстреляно было 60 миллионов...

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Элен без ребят

09:59:58 19-12-2023

Гость (09:46:18 19-12-2023) ГУЛАГ-это главное управление исправительно-трудовых лагерей... исаич был знатным счетоводом и врать не будет!

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Гость

16:29:52 20-12-2023

Гость (09:46:18 19-12-2023) ГУЛАГ-это главное управление исправительно-трудовых лагерей... Когда статистики провели перепись 1939 года - их расстреляли, т.к. по самым скромным подсчетам не досчитались от 40 до 60 млн человек. Можете сами посчитать - все цифры в свободном доступе: перепись 1926 года, темпы прироста населения, рождаемость. Получится более 210 млн человек, а по переписи только 170 млн.И куда делись 40 млн человек?

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Гость

16:16:13 20-12-2023

Гость (22:33:55 18-12-2023) Гость (21:22:22 18-12-2023) Не забудьте списки расстре... Есть списки, которые подписывал лично Сталин.

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Гость

22:55:10 18-12-2023

Гость (21:22:22 18-12-2023) Не забудьте списки расстреляных. Бумаги не хватит. ... И невинных оправданных

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Гость

22:26:56 18-12-2023

Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже потом со строительством СССР. Как местные власти допустили это? Пока есть законодательные акты о недопустимости культа личности, режима репрессий и т.д. - Сталин вне закона. И надо наказать виновных, которые потакают таким противозаконным действиям. Сталинизм, как и фашизм не пройдет!!!

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Гость

06:31:58 19-12-2023

Гость (22:26:56 18-12-2023) Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже пот... не надо вашего сидевшего ля-ля. Сталин для большинства ассоциируется с Победой в ВОВ.

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Гость

20:54:52 19-12-2023

Гость (06:31:58 19-12-2023) не надо вашего сидевшего ля-ля. Сталин для большинства ассоц... Первые месяцы войны - это "заслуга" Сталина до последнего не верившего , что Гитлер не нападет. Большая часть боевых потерь - это 1941 год. 2/3 генералов репрессировали - командовать грамотно было не кому. Итог враг дошел до Москвы. Вы про эти ассоциации?

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Гость

07:16:52 19-12-2023

Гость (22:26:56 18-12-2023) Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже пот... а Вам наверное Ельцин-центр милее?!

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Гость

23:25:12 19-12-2023

Гость (07:16:52 19-12-2023) а Вам наверное Ельцин-центр милее?!... Не должно быть ни Ельцын центров, ни Сталин центров. Это порочная практика переоценки роли отдельных товарищей с последующим всевосхвалением их персон в виде памятников, центров и прочего. Вообще президент - это наёмный чиновник, которого народ нанимает на некоторый ограниченный срок для исполнения ряда полномочий. Но не для преклонения пред ним! Вот управдома мы выбираем для чего? Чтобы крыша не текла, мусор вывозили и тепло было зимой. А если он соберет мужиков и пойдет войной на соседний дом отжимать клумбу и детскую площадку, то гнать его в шею надо. И даже если он будет спокойно и грамотно вести хозяйство без всякого экстремизма, то для благодарности ему достаточно будет теплого слова и премии. И памятники ему ставить уж точно никому в голову не прийдет.

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Элен без ребят

09:58:43 19-12-2023

Гость (22:26:56 18-12-2023) Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже пот... у недоразвитых жертв реформы образования- да, будет. и соЛЖЕницын для них будет правдивым писателем.

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Гость

22:39:31 18-12-2023

В проекте закона предусматривается наказание за реабилитирование и отрицание преступлений, совершенных сталинским тоталитарным режимом. Кроме того, он запрещает увековечивать память о тех, кто причастен к совершению преступлений сталинизма, в ходе присвоения названий для новых географических или топонимических объектов и прочему.

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Гость

10:27:35 19-12-2023

Переименуйте Ельцин-центр...!!!! Это позор ....!!! Как жители Екатеринбурга живут с таким позором??? Возводить что-то для предателей русского народа и своей страны... В честь героев называют улицы городов, поселкам дают название героев, но никак не в честь предателей.... Люди ауууууу!!!

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Элен без ребят

12:31:04 19-12-2023

Гость (10:27:35 19-12-2023) Переименуйте Ельцин-центр...!!!! Это позор ....!!! Как жител... жители Екатеринбурга довольно-таки либеральных взглядов, в большинстве своем.

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Валерий

11:34:27 19-12-2023

Добрый день, где находится? Я бы сходил с удовольствием. По мне Сталин был великим человеком, единственным у кого после смерти кроме сапог и формы ничего не осталось. Работал он для Родины, а не Родина на его благополучие. Весь негатив, это уже последствие "демонизации" его Хрущевым, сколько бумаг и людей было уничтожено, чтобы великую личность возненавидели и все что он сделал хорошего - забыли!

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Элен без ребят

12:33:46 19-12-2023

Валерий (11:34:27 19-12-2023) Добрый день, где находится? Я бы сходил с удовольствием. По ... максимум, что я нашла в сети: " в одном из помещений здания по ул. Профинтерна"

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Гость

13:49:07 19-12-2023

Элен без ребят (12:33:46 19-12-2023) максимум, что я нашла в сети: " в одном из помещений здания... Тогда скорее всего в подвале каком.Но это только спервоначалу.Как в начале прошлого века )

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Гость

12:30:56 19-12-2023

Солженицин еще тот враль и предатель!

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Гость

16:23:26 20-12-2023

Ну хоть не ельцин - центр открыли

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Гость

16:36:20 20-12-2023

У нас есть памятник - жертвам политических репрессий. Сходите лучше к нему. У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты. Однако они были достигнуты слишком высокой ценой. Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем», — утверждал Путин.

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Гость

03:30:41 21-12-2023

Гость (16:36:20 20-12-2023) У нас есть памятник - жертвам политических репрессий. Сходит... Путин сталинист

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