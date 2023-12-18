В Барнауле открыли "Сталин-центр"
Главный экспонат — 200-килограммовый бюст генерального секретаря
18 декабря 2023, 18:17, ИА Амител
В Барнауле алтайское отделение "Коммунистов России" открыло "Сталин-центр". Как сообщает "Осторожно, Новости", основным экспонатом стал 200-килограммовый бюст генерального секретаря.
Открытие приурочили к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Сбор экспозиции центра проходил с мая этого года. В музее представлены архивные документы, ордена, портреты генерального секретаря и Мао Цзэдуна на шелке и пластинки с речами.
"Коммунисты России" обещают, что "Сталин-центр" будет большим медийным пространством для местных жителей. Они также планируют создать "книгу друзей центра", куда впишут всех сторонников, и будут налаживать связи со "Сталин-Центром" в Нижегородской области, который начали строить в июле этого года.
18:28:32 18-12-2023
адрес, пожалуйста.
23:00:20 18-12-2023
Элен без ребят (18:28:32 18-12-2023) адрес, пожалуйста. ... Извините! явки и пароли не сдаём! :-)
20:37:06 18-12-2023
Застенки НКВД и лагерные бараки с вохрой в комплект входят?
21:20:29 18-12-2023
Для тех кто против народа и всего народного, то - да входят! А для тех кому бояться не чего - нет.
16:15:23 20-12-2023
Гость (21:20:29 18-12-2023) Для тех кто против народа и всего народного, то - да входят!... Так многие говорили в 1937, а приходили и их расстреливали в первую очередь. Перед расстрелом они кричали : "Слава Сталину, " - но их все равно расстреливали. Вы готовы, что вас расстреляют, по ошибке, по наговору, чтобы забрать вашу квартиру или жену? Если да - восхваляйте Сталина дальше.
21:22:22 18-12-2023
Не забудьте списки расстреляных. Бумаги не хватит.
22:33:55 18-12-2023
Гость (21:22:22 18-12-2023) Не забудьте списки расстреляных. Бумаги не хватит. ... Списки расстрелянных подписывали начальники ГУЛАГов - Фирин, Френкель, Раппопорт, Жук. Об этом ещё Солженицын писал.
09:46:18 19-12-2023
Гость (22:33:55 18-12-2023) Гость (21:22:22 18-12-2023... ГУЛАГ-это главное управление исправительно-трудовых лагерей.Находилось в здании в Москве до января 1960-го года.Александр исаевич "подсчитал",что расстреляно было 60 миллионов...
09:59:58 19-12-2023
Гость (09:46:18 19-12-2023) ГУЛАГ-это главное управление исправительно-трудовых лагерей... исаич был знатным счетоводом и врать не будет!
16:29:52 20-12-2023
Гость (09:46:18 19-12-2023) ГУЛАГ-это главное управление исправительно-трудовых лагерей... Когда статистики провели перепись 1939 года - их расстреляли, т.к. по самым скромным подсчетам не досчитались от 40 до 60 млн человек. Можете сами посчитать - все цифры в свободном доступе: перепись 1926 года, темпы прироста населения, рождаемость. Получится более 210 млн человек, а по переписи только 170 млн.И куда делись 40 млн человек?
16:16:13 20-12-2023
Гость (22:33:55 18-12-2023) Гость (21:22:22 18-12-2023) Не забудьте списки расстре... Есть списки, которые подписывал лично Сталин.
22:55:10 18-12-2023
Гость (21:22:22 18-12-2023) Не забудьте списки расстреляных. Бумаги не хватит. ... И невинных оправданных
22:26:56 18-12-2023
Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже потом со строительством СССР. Как местные власти допустили это? Пока есть законодательные акты о недопустимости культа личности, режима репрессий и т.д. - Сталин вне закона. И надо наказать виновных, которые потакают таким противозаконным действиям. Сталинизм, как и фашизм не пройдет!!!
06:31:58 19-12-2023
Гость (22:26:56 18-12-2023) Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже пот... не надо вашего сидевшего ля-ля. Сталин для большинства ассоциируется с Победой в ВОВ.
20:54:52 19-12-2023
Гость (06:31:58 19-12-2023) не надо вашего сидевшего ля-ля. Сталин для большинства ассоц... Первые месяцы войны - это "заслуга" Сталина до последнего не верившего , что Гитлер не нападет. Большая часть боевых потерь - это 1941 год. 2/3 генералов репрессировали - командовать грамотно было не кому. Итог враг дошел до Москвы. Вы про эти ассоциации?
07:16:52 19-12-2023
Гость (22:26:56 18-12-2023) Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже пот... а Вам наверное Ельцин-центр милее?!
23:25:12 19-12-2023
Гость (07:16:52 19-12-2023) а Вам наверное Ельцин-центр милее?!... Не должно быть ни Ельцын центров, ни Сталин центров. Это порочная практика переоценки роли отдельных товарищей с последующим всевосхвалением их персон в виде памятников, центров и прочего. Вообще президент - это наёмный чиновник, которого народ нанимает на некоторый ограниченный срок для исполнения ряда полномочий. Но не для преклонения пред ним! Вот управдома мы выбираем для чего? Чтобы крыша не текла, мусор вывозили и тепло было зимой. А если он соберет мужиков и пойдет войной на соседний дом отжимать клумбу и детскую площадку, то гнать его в шею надо. И даже если он будет спокойно и грамотно вести хозяйство без всякого экстремизма, то для благодарности ему достаточно будет теплого слова и премии. И памятники ему ставить уж точно никому в голову не прийдет.
09:58:43 19-12-2023
Гость (22:26:56 18-12-2023) Сталин всегда будет ассоциироваться с репрессиями, а уже пот... у недоразвитых жертв реформы образования- да, будет. и соЛЖЕницын для них будет правдивым писателем.
22:39:31 18-12-2023
В проекте закона предусматривается наказание за реабилитирование и отрицание преступлений, совершенных сталинским тоталитарным режимом. Кроме того, он запрещает увековечивать память о тех, кто причастен к совершению преступлений сталинизма, в ходе присвоения названий для новых географических или топонимических объектов и прочему.
10:27:35 19-12-2023
Переименуйте Ельцин-центр...!!!! Это позор ....!!! Как жители Екатеринбурга живут с таким позором??? Возводить что-то для предателей русского народа и своей страны... В честь героев называют улицы городов, поселкам дают название героев, но никак не в честь предателей.... Люди ауууууу!!!
12:31:04 19-12-2023
Гость (10:27:35 19-12-2023) Переименуйте Ельцин-центр...!!!! Это позор ....!!! Как жител... жители Екатеринбурга довольно-таки либеральных взглядов, в большинстве своем.
11:34:27 19-12-2023
Добрый день, где находится? Я бы сходил с удовольствием. По мне Сталин был великим человеком, единственным у кого после смерти кроме сапог и формы ничего не осталось. Работал он для Родины, а не Родина на его благополучие. Весь негатив, это уже последствие "демонизации" его Хрущевым, сколько бумаг и людей было уничтожено, чтобы великую личность возненавидели и все что он сделал хорошего - забыли!
12:33:46 19-12-2023
Валерий (11:34:27 19-12-2023) Добрый день, где находится? Я бы сходил с удовольствием. По ... максимум, что я нашла в сети: " в одном из помещений здания по ул. Профинтерна"
13:49:07 19-12-2023
Элен без ребят (12:33:46 19-12-2023) максимум, что я нашла в сети: " в одном из помещений здания... Тогда скорее всего в подвале каком.Но это только спервоначалу.Как в начале прошлого века )
12:30:56 19-12-2023
Солженицин еще тот враль и предатель!
16:23:26 20-12-2023
Ну хоть не ельцин - центр открыли
16:36:20 20-12-2023
У нас есть памятник - жертвам политических репрессий. Сходите лучше к нему. У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты. Однако они были достигнуты слишком высокой ценой. Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем», — утверждал Путин.
03:30:41 21-12-2023
Гость (16:36:20 20-12-2023) У нас есть памятник - жертвам политических репрессий. Сходит... Путин сталинист