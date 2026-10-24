В соревнованиях участвуют около 100 военнослужащих и более 250 гражданских спортсменов

24 октября 2026, 17:14, ИА Амител

Турнир по армейскому рукопашному бою / Фото: организатора мероприятия

В барнаульской "Титов‑Арене" открыли этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою — турнир проходит на призы Героя России Владимира Шаманова. Подробности рассказали организаторы мероприятия.

В параде открытия участвовали команды военных — из ВДВ, ВКС, РВСН, Южного военного округа, Рязанского гвардейского училища, — а также сборные юношей из разных регионов: от Республики Алтай до Омской области.

Заместитель главы Алтайского края Игорь Степаненко поздравил всех с праздником спорта и назвал турнир "важным спортивно‑патриотическим событием". Александр Сафонов, зампред краевого Заксобрания, пожелал спортсменам обойтись без травм и показать все, на что способны.

Среди почетных гостей — Герои России, участники акции "Вахта Героев Отечества": Владимир Шаманов, Аркадий Корольков, Алексей Волосков, Виталий Зикратьев и Константин Молчанов. Владимир Шаманов отметил рост уровня подготовки участников и поблагодарил организаторов и жителей края:

"Радует, что год от года уровень подготовки участников соревнований возрастает. Формат проведения соревнований в Барнауле признан Министерством обороны и Министерством спорта оптимальным. Хочу поблагодарить правительство Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное собрание, организаторов и всех жителей моей малой родины за тот теплый прием, который ежегодно оказывается спортсменам и судьями!"

Турнир посвятили важному для страны времени: память бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, почтили минутой молчания.

По словам главного судьи Николая Королева, в этапе Кубка ВС РФ участвуют около 100 военнослужащих, среди которых — участники СВО, и почти в каждой весовой категории найдется такой спортсмен. Во всероссийских соревнованиях выступают более 250 гражданских спортсменов, в том числе восемь мастеров спорта.

"На турнир заявилось восемь мастеров спорта, поэтому ожидаем, что барнаульский этап соревнований будет насыщен зрелищными, волевыми поединками", — подчеркнул Королев.

Финальные бои и церемония закрытия пройдут завтра, 25 октября, в "Титов‑Арене". Начало — в 13:30, вход свободный.