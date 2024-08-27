В Барнауле отменили салют в День города

Глава краевой столицы отметил, что скорректировать программу празднования стоит с учетом спецоперации и ситуации в приграничных регионах

27 августа 2024, 21:34, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле принято решение об отмене салюта в День города. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое решение приняли по итогам совещания с участием членов оргкомитета по подготовке к празднованию 294-й годовщины со дня основания Барнаула.

"Учитывая специальную военную операцию и ситуацию, которая сегодня складывается на приграничных территориях, считаю, что программу мероприятий Дня города в части проведения салюта мы должны скорректировать", – сказал мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Глава совета женщин при мэре Барнаула Валентина Косинова отмечала, что в ходе ее общения с жителями ей поступают вопросы об уместности проведения салюта в рамках Дня города. Кроме того, жители предлагали от него отказаться. По словам председателя Общественной палаты Бориса Черненко, к общественникам поступали схожие предложения.

"Нами подготовлена хорошая программа для горожан. Надеюсь, что барнаульцы с пониманием отнесутся к решению об отмене салюта", – заключил Франк.