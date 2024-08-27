В Барнауле отменили салют в День города
Глава краевой столицы отметил, что скорректировать программу празднования стоит с учетом спецоперации и ситуации в приграничных регионах
27 августа 2024, 21:34, ИА Амител
В Барнауле принято решение об отмене салюта в День города. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое решение приняли по итогам совещания с участием членов оргкомитета по подготовке к празднованию 294-й годовщины со дня основания Барнаула.
"Учитывая специальную военную операцию и ситуацию, которая сегодня складывается на приграничных территориях, считаю, что программу мероприятий Дня города в части проведения салюта мы должны скорректировать", – сказал мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Глава совета женщин при мэре Барнаула Валентина Косинова отмечала, что в ходе ее общения с жителями ей поступают вопросы об уместности проведения салюта в рамках Дня города. Кроме того, жители предлагали от него отказаться. По словам председателя Общественной палаты Бориса Черненко, к общественникам поступали схожие предложения.
"Нами подготовлена хорошая программа для горожан. Надеюсь, что барнаульцы с пониманием отнесутся к решению об отмене салюта", – заключил Франк.
22:07:20 27-08-2024
Ну и чудесно, сколько можно-то пулять деньги в воздух.
22:51:46 27-08-2024
Гость (22:07:20 27-08-2024) Ну и чудесно, сколько можно-то пулять деньги в воздух.... Горожанам из них точно не перепадёт
22:24:04 27-08-2024
а где они его пулять собирались? "гору" на Цукермана срыли. если в турхлястике в районе малотобольской, то и пофиг. хотя в любом случае пофиг. давно уже не ходил смотреть на него. одно да потому.
23:54:08 27-08-2024
Гость (22:24:04 27-08-2024) а где они его пулять собирались? "гору" на Цукермана срыли. ... у меня из окна видно даже с дивана не встаю)))
07:20:30 28-08-2024
Гость (22:24:04 27-08-2024) а где они его пулять собирались? "гору" на Цукермана срыли. ... Ты может и сексом перестал заниматься - а че там нового, всё одно да потому, всё как обычно) нам на твои привычки поровну. Отказываться от праздника даже в это время - не есть хорошо. Война потому и война, что парни на фронте защищают право гражданских жить своей мирной жизнью со всеми радостями и горестями. А подобное решение городских властей отдает дешевым популизмом. Мол отменим салют, но праздник отменять не будем. Мол порадуемся, но только на пол-шишечки, повеселимся, но вполглаза. При этом аргумент про экономию не канает - деньги на салют дают предприниматели. А вот сколько бюджетных средств будет угроблено на всякие флаги и старперскую макулатуру - никто не считает.
08:44:27 28-08-2024
Гость (07:20:30 28-08-2024) Ты может и сексом перестал заниматься - а че там нового, всё... Бедняга, ну посмотри салюты по интернету, может легче станет и не надо будет тебе подавать зрелищ к окошку.
22:58:37 27-08-2024
правильное решение, на границе люди страдают, а тут праздники-салюты. неуместно и некрасиво было бы
07:45:52 28-08-2024
Гость (22:58:37 27-08-2024) правильное решение, на границе люди страдают, а тут праздник... Отменить витязей - логика присутствует. А салюты даже в ВОВ были. И именно потому, что "война, но страна всё равно живет, а не прогнулась под оккупантами!"
08:04:22 28-08-2024
Гость (07:45:52 28-08-2024) Отменить витязей - логика присутствует. А салюты даже в ВОВ ... В ВОВ, были Победы - брали города, а здесь 1941 города сдаем.
08:05:08 28-08-2024
Гость (07:45:52 28-08-2024) Отменить витязей - логика присутствует. А салюты даже в ВОВ ... Салюты во время ВОВ начали проводить в честь освобождения городов от фашистов, а не для праздников вообще-то. А салюты сейчас для праздников. Это совершенно разные причины для проведения этих мероприятий. Вообще то странная позиция, значит кто то воюет, а остальные гуляют, как будто ничего не происходит. У нас бедные пенсионеры сети плетут и носки вяжут для бойцов, а жирные буратины на голые вечеринки ходят и по 9 штук зараз люксовых автомобилей покупает и хвастается этим в интернете, по вашему это нормально? Вы уверены, что именно за это люди воюют, за огромнейшее расслоение общества на бедных и богатых? Я вот не уверен в этом.
08:47:54 28-08-2024
Гость (07:45:52 28-08-2024) Отменить витязей - логика присутствует. А салюты даже в ВОВ ... Авиашоу проводятся для популяризации и воспитания, чтобы вы знали. Летать тоже кто-то должен. Особенно это касается военной авиации, которая нужна всегда и в любое время.
09:04:46 28-08-2024
Гость (08:47:54 28-08-2024) Авиашоу проводятся для популяризации и воспитания, чтобы вы ... какое может быть воспитание и популяризация, когда наши правители летные училища по всей стране закрыли и не только в Барнауле, а вместо них юристов открыли, а летные группы по стране только представления дают, где сегодня на летчиков учат?
09:18:58 28-08-2024
Гость (09:04:46 28-08-2024) какое может быть воспитание и популяризация, когда наши прав... Какие ваши? БВВАУЛ закрыли в конце 90-х и известно, кто.
10:22:46 28-08-2024
Гость (09:18:58 28-08-2024) Какие ваши? БВВАУЛ закрыли в конце 90-х и известно, кто.... Из одной бочки налиты, а ничего что наш сегодняшний гарант - ставленник предыдущей власти и продолжает ее дело? Ельцин центр кто открыл и его содержит. Так что это наши правители закрыли училища и разрушили промышленность, нечего на 90-е ссылаться, после них уже больше 20 лет прошло. За это время СССР из руин города и предприятия поднял, наши правители наоборот - эти города и предприятия в руины превратили. И только могут что, зрелища показывать.
11:39:11 28-08-2024
Гость (09:04:46 28-08-2024) какое может быть воспитание и популяризация, когда наши прав... В Краснодаре основная база, потом доучивают в Армавире, Тамбове, Борисоглебске и тд по родам авиации. Вертолетчиков учат в Саратове.
01:45:44 28-08-2024
А кто вернет предпринимателям деньги на салют? Бюджет города не спонсировал в этот раз салют.
08:33:48 28-08-2024
Очередной кидок власти местных предпринимателей, и снова на одни и теже грабли!
05:11:48 28-08-2024
Столько денег уходило на коту под хвост! Лучше квадрокоптеры бы купили ребятам нашим....
06:47:17 28-08-2024
Деньги на салют уже на свои нужды пустили. Значит в Питере можно алые паруса проводить, Москве всякие торжества, концерты, а Барнаулу опять вспомните про СВО. Новый год не ассоциируется у них с салютом, день победы тоже и день города так себе. Позорище.
07:18:30 28-08-2024
И это правильно. На день победы отказались, а сейчас то что изменилось! Полностью согласна.
07:44:56 28-08-2024
В первую очередь не следовало затевать полёты "Стрижей" . Даже если бы эти полеты спонсировали мифические предприниматели. Но если такие щедрые люди все же существуют, отчего городские и краевые руководители не подсказали им, что немалые средства полезнее для горожан направить на что-то более полезное?
08:40:23 28-08-2024
Елена (07:44:56 28-08-2024) В первую очередь не следовало затевать полёты "Стрижей" . Да... Довожу до вашего сведения что предприниматели "СКИДЫВАЛИСТЬ" только на салют. Выступление "Витязей" это отдельная история и организовывается и финансируется из бюджета города только частично. Если Вы не в теме то и нечего писать свои "сказки". Смотрю тут народу вообще не угодишь". Праздник плохо, отсутвие праздника тоже плохо. Вы все недовольные уже вытретесь уже придите к консенсусу, псевдопатриоты б...
08:46:03 28-08-2024
Гость (08:40:23 28-08-2024) Довожу до вашего сведения что предприниматели "СКИДЫВАЛИСТЬ"... Договоритесь!!!!
08:42:21 28-08-2024
Елена (07:44:56 28-08-2024) В первую очередь не следовало затевать полёты "Стрижей" . Да... Точно! Ливневку уже не только на Попова нужно делать, а даже на Ленина.
Немножко хлеба и много зрелищ, как в Древнем Риме, а как он закончил все знают.
08:49:16 28-08-2024
Формат Дня Города уже давно пора менять... Программа не меняется много лет: переркрытые дороги, концерты, выставки, авиашоу, салют и всё! Взрослые видели уже и не раз, молодежи не интересно. Финансово много слепых зон. Впечатления горожан никого не интересуют - главное отчитаться!
09:16:02 28-08-2024
Вам Сидоровым не угодишь, ей нравится, ему не нравится.
09:50:31 28-08-2024
Наоборот салют нужен! Почему мы должны поддаваться уныние? От нас только этого и хотят. А салют это как торжество жизни, победы и справедливости. В каждом мероприятии бывает что кому то нравится а кому то нет. Если трем человекам не нравится то это не значит что весь город должен остаться без салюта!
09:54:49 28-08-2024
а как без салюта то!?праздник ведь, подготовились, затарились, что случилось то? как теперь быть то, год ждали...
12:51:29 28-08-2024
Концерты - это нормально для СВО
А салюты - уже нет?!?
Какие-то двойные стандарты.
А вообще прокуратуре бы заняться этим вопросом. Деньги то выделили. Кто-то их получил.