В Барнауле отметят 95‑летие Микаэла Таривердиева концертом с хитами из культовых фильмов

13 октября в филармонии прозвучат мелодии из "Иронии судьбы", "Семнадцати мгновений весны" и других картин

08 октября 2026, 15:14, ИА Амител

Концерт в Барнауле / Фото: Государственная филармония Алтайского края

В Барнауле пройдет концерт, посвященный 95‑летию Микаэла Таривердиева — выдающегося композитора и знаковой фигуры XX века. Мероприятие состоится 13 октября 2026 года в 18:30 в концертном зале филармонии.

В праздничной программе прозвучат самые известные произведения маэстро — зрители смогут вновь услышать любимые мелодии и песни из культовых советских фильмов: лирической комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", многосерийной ленты "Семнадцать мгновений весны", философской сказки "Король‑олень", приключенческого детектива "Золотая речка" и других картин.

"Музыка Таривердиева, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего числа премий в области музыки кино, уже более полувека объединяет разные поколения слушателей, тонко и изящно раскрывая образы киногероев", - говорится в анонсе.

На сцене выступят Симфонический оркестр ГФАК под управлением дирижера Дмитрия Лузина, Мужской вокальный ансамбль ГФАК (художественный руководитель — Александр Афанасьев), а также солистки Тамара Вильгельм (сопрано) и Надежда Гончарук (меццо‑сопрано). Особое звучание композициям придаст орган — в концерте примет участие Екатерина Цветкова.

Всех поклонников творчества Микаэла Таривердиева приглашают прикоснуться к его наследию и по‑новому ощутить силу композиторского таланта мастера.

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