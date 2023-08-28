В Барнауле отремонтируют улицу Интернациональную
Работы на участке уже ведутся
28 августа 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: barnual.org
В Барнауле по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют улицу Интернациональную, сообщили в мэрии.
Работы проведут на участке от проспекта Ленина до переулка Циолковского – это более одного километра.
Дорожники уже фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы в дальнейшем уложить новый асфальт. Помимо этого, предусмотрен ремонт тротуаров и парковки, установка бордюров, поребрика и новых дорожных знаков, а также нанесение разметки и восстановление лестницы на пересечении с проспектом Красноармейским.
Ранее возле барнаульских школ обновили дорожную разметку.
22:28:34 28-08-2023
А Ванга в своё время не предсказала, когда в 2023 году смогут закончить начатый в начале лета ремонт проезжей части на ул.Малахова в нашем городе? А то лето уже кончилось, деньги на выборы всеми любимого губернатора потрачены - и канализационные люки по всей проезжей части так и торчат сантиметров по 10 всюду. И не одного рабочего в рабочем положении не встретишь. Лишь иногда группа "ремонтников" своими штанами полирует бордюры, занятая обсуждением скорее всего межгалактических, но не рабочих проблем. Видно, что "хренова куча" бабла уже подписана городскими чинушами в Актах выполненных работ, деньги распилены. По срокам вероятно, эта улица должна непрерывно асфальтироваться ещё несколько месяцев, до окончательного установления снежного покрова. Потом "аврально" заасфальтируют эту улицу. Пока же руководство и заказчика, и подрядчика люки на Малахова устраивают полностью. Для них, видимо, на данном объекте рабочая обстановка,в самом разгаре...