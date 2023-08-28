В Барнауле отремонтируют улицу Интернациональную

Работы на участке уже ведутся

28 августа 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: barnual.org

В Барнауле по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют улицу Интернациональную, сообщили в мэрии.

Работы проведут на участке от проспекта Ленина до переулка Циолковского – это более одного километра.

Дорожники уже фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы в дальнейшем уложить новый асфальт. Помимо этого, предусмотрен ремонт тротуаров и парковки, установка бордюров, поребрика и новых дорожных знаков, а также нанесение разметки и восстановление лестницы на пересечении с проспектом Красноармейским.

Ранее возле барнаульских школ обновили дорожную разметку.