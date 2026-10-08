В Барнауле ответили на жалобы о посадке "мертвых" деревьев за ТРЦ "Европа"

Те растения оказались лиственницами

08 октября 2026, 15:43, ИА Амител

Парк за ТЦ "Европа", сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы пожаловались на якобы посадку елей, среди которых есть сухие деревья, в будущем парке за ТРЦ "Европа". Но, как сообщает Муниципальный центр управления города, на территории сажали лиственницы.

"Указанные саженцы — лиственницы. У данного вида деревьев осенью замедляется сокодвижение и наступает период покоя, хвоя желтеет и опадает. Также пересадка - это в любом случае стресс для дерева", — пояснили в профильном комитете.

После завершения посадок специалисты комитета проведут осмотр растений, чтобы проверить, соответствуют ли они условиям муниципального контракта.

Если выявят саженцы, которые не отвечают заявленным параметрам — виду, росту, качеству посадочного материала — подрядчик их заменит.

В будущем парке за торговым центром планируют высадить более 500 деревьев. Вырубку старых растений на территории провели еще летом. Недавно подрядчик приступил к расчистке участка: туда зашла спецтехника для вывоза порубочных остатков. Ранее работы пришлось приостановить из-за затяжных дождей — почва размокла, и тяжелая техника не могла спуститься в низину.