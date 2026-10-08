В Барнауле ответили на жалобы о посадке "мертвых" деревьев за ТРЦ "Европа"
Те растения оказались лиственницами
08 октября 2026, 15:43, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались на якобы посадку елей, среди которых есть сухие деревья, в будущем парке за ТРЦ "Европа". Но, как сообщает Муниципальный центр управления города, на территории сажали лиственницы.
"Указанные саженцы — лиственницы. У данного вида деревьев осенью замедляется сокодвижение и наступает период покоя, хвоя желтеет и опадает. Также пересадка - это в любом случае стресс для дерева", — пояснили в профильном комитете.
После завершения посадок специалисты комитета проведут осмотр растений, чтобы проверить, соответствуют ли они условиям муниципального контракта.
Если выявят саженцы, которые не отвечают заявленным параметрам — виду, росту, качеству посадочного материала — подрядчик их заменит.
В будущем парке за торговым центром планируют высадить более 500 деревьев. Вырубку старых растений на территории провели еще летом. Недавно подрядчик приступил к расчистке участка: туда зашла спецтехника для вывоза порубочных остатков. Ранее работы пришлось приостановить из-за затяжных дождей — почва размокла, и тяжелая техника не могла спуститься в низину.
15:48:18 08-10-2026
У нас так кошка спит - я сначала думал сдохла
16:14:05 08-10-2026
Гость (15:48:18 08-10-2026) У нас так кошка спит - я сначала думал сдохла... Вот всегда вот найдутся недовольные. Им же делают и они ещё и нос воротят. Деревья им не те. Кому не нравится пусть сами скидываются и покупают хоть баобабы хоть канадские кедры
18:10:33 08-10-2026
Гость (16:14:05 08-10-2026) Вот всегда вот найдутся недовольные. Им же делают и они ещё ... Лет 5-7 тому назад так же, осенью посадили вполне молодые деревья сосны, отнюдь, замечу, не саженцы ( с корневым комлем земли).
Посадка проходила под девизом " деньги в зиму и на ветер", что и оправдалось в итоге.
Причина : посадили и забыли про полив
16:27:46 08-10-2026
Эти люди не садоводы и не знают как и что происходит после высадки растений- жалобщики вечные.
18:31:25 08-10-2026
Гость (16:27:46 08-10-2026) Эти люди не садоводы и не знают как и что происходит после в... Это просто неучи, которые ЛОЖАТ. Елку от лиственницы не отличают. Зато могут ПОЖАЛОВАТЬСЯ