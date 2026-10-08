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В Барнауле ответили на жалобы о посадке "мертвых" деревьев за ТРЦ "Европа"

Те растения оказались лиственницами

08 октября 2026, 15:43, ИА Амител

Парк за ТЦ "Европа", сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Парк за ТЦ "Европа", сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы пожаловались на якобы посадку елей, среди которых есть сухие деревья, в будущем парке за ТРЦ "Европа". Но, как сообщает Муниципальный центр управления города, на территории сажали лиственницы.

"Указанные саженцы — лиственницы. У данного вида деревьев осенью замедляется сокодвижение и наступает период покоя, хвоя желтеет и опадает. Также пересадка - это в любом случае стресс для дерева", — пояснили в профильном комитете.

После завершения посадок специалисты комитета проведут осмотр растений, чтобы проверить, соответствуют ли они условиям муниципального контракта.

Если выявят саженцы, которые не отвечают заявленным параметрам — виду, росту, качеству посадочного материала — подрядчик их заменит.

В будущем парке за торговым центром планируют высадить более 500 деревьев. Вырубку старых растений на территории провели еще летом. Недавно подрядчик приступил к расчистке участка: туда зашла спецтехника для вывоза порубочных остатков. Ранее работы пришлось приостановить из-за затяжных дождей — почва размокла, и тяжелая техника не могла спуститься в низину.

Парковая территория на Шумакова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Сейчас специалисты проводят изыскания, а основные работы на участке должны начаться в 2027 году
НОВОСТИОбщество

Барнаул Благоустройство природа

Комментарии 5

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Гость

15:48:18 08-10-2026

У нас так кошка спит - я сначала думал сдохла

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Гость

16:14:05 08-10-2026

Гость (15:48:18 08-10-2026) У нас так кошка спит - я сначала думал сдохла... Вот всегда вот найдутся недовольные. Им же делают и они ещё и нос воротят. Деревья им не те. Кому не нравится пусть сами скидываются и покупают хоть баобабы хоть канадские кедры

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Свидетель

18:10:33 08-10-2026

Гость (16:14:05 08-10-2026) Вот всегда вот найдутся недовольные. Им же делают и они ещё ... Лет 5-7 тому назад так же, осенью посадили вполне молодые деревья сосны, отнюдь, замечу, не саженцы ( с корневым комлем земли).
Посадка проходила под девизом " деньги в зиму и на ветер", что и оправдалось в итоге.
Причина : посадили и забыли про полив

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Гость

16:27:46 08-10-2026

Эти люди не садоводы и не знают как и что происходит после высадки растений- жалобщики вечные.

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ГОСТЬ

18:31:25 08-10-2026

Гость (16:27:46 08-10-2026) Эти люди не садоводы и не знают как и что происходит после в... Это просто неучи, которые ЛОЖАТ. Елку от лиственницы не отличают. Зато могут ПОЖАЛОВАТЬСЯ

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