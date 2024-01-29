В Барнауле парень украл велосипед из подъезда и попался полиции
На молодого человека завели уголовное дело
29 января 2024, 10:45, ИА Амител
Житель Новоалтайска украл в Барнауле спортивный велосипед из подъезда и продал его в ломбард.
Как сообщили в МВД Алтайского края, с заявлением о пропаже транспорта в полицию обратился 33-летний житель Октябрьского района. Мужчина рассказал, что утром велосипед стоял в подъезде возле квартиры, а когда вернулся вечером домой, то его уже не было. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался житель Новоалтайска 1999 года рождения.
"Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед продал в ломбард. В настоящее время имущество изъято, ущерб заявителю возмещен в полном объеме", – рассказали в ведомстве.
На молодого человека завели уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Прежде он уже был судим за угон автомобиля.
11:28:34 29-01-2024
А ламбардисту что ?
12:39:56 29-01-2024
Вор не бывает богатым,вор бывает горбатым.
17:40:13 29-01-2024
Спортивные велосипеды в подъездах не стоят. И стоят они много больше 35 тысяч. Поинтересуйтесь ценами - самый простой пристойный не меньше 1,5 тысяч долларов встанет. Кто-то будет бросать его в подъезде?