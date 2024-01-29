В Барнауле парень украл велосипед из подъезда и попался полиции

На молодого человека завели уголовное дело

29 января 2024, 10:45, ИА Амител

Велосипедист / Фото: unsplash.com

Житель Новоалтайска украл в Барнауле спортивный велосипед из подъезда и продал его в ломбард.

Как сообщили в МВД Алтайского края, с заявлением о пропаже транспорта в полицию обратился 33-летний житель Октябрьского района. Мужчина рассказал, что утром велосипед стоял в подъезде возле квартиры, а когда вернулся вечером домой, то его уже не было. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался житель Новоалтайска 1999 года рождения.

"Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед продал в ломбард. В настоящее время имущество изъято, ущерб заявителю возмещен в полном объеме", – рассказали в ведомстве.

На молодого человека завели уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Прежде он уже был судим за угон автомобиля.