В Барнауле пенсионер лишился газеты с деньгами после звонка "следователя"
Мужчине сказали, что его дочь устроила ДТП и нужны деньги, чтобы замять дело
28 ноября 2023, 11:44, ИА Амител
В Алтайском крае очередной пенсионер попался на стандартную уловку мошенников, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 84-летний житель Барнаула, которому накануне позвонила женщина и представилась его дочерью.
"Он услышал женский плач. Дрожащий голос произнес: "Папа, я попала в аварию". После трубку взял неизвестный мужчина, который представился следователем", – рассказали в ведомстве.
Мошенник заявил, что пострадавший в ДТП человек готов пойти на уступки за 200 тысяч рублей.
Растерянный пенсионер сообщил, что у него есть только 100 тысяч. Звонивший посоветовал завернуть указанную сумму в газету и передать через ограду курьеру, что барнаулец и сделал.
11:57:38 28-11-2023
Может его привлечь за дачу взятки? Ну сколько можно?
12:17:16 28-11-2023
Доживи до его лет, потом привлекайся!!!
12:29:17 28-11-2023
Всегда такие новости на фейки похожи, за время пока пришел курьер за деньгами кажется невозможно не позвонить дочери
15:55:58 28-11-2023
Гость (12:29:17 28-11-2023) Всегда такие новости на фейки похожи, за время пока пришел к... Таблетки глотал.
12:33:25 28-11-2023
А дочери то у нег и нет.