В Барнауле пенсионер лишился газеты с деньгами после звонка "следователя"

Мужчине сказали, что его дочь устроила ДТП и нужны деньги, чтобы замять дело

28 ноября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае очередной пенсионер попался на стандартную уловку мошенников, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 84-летний житель Барнаула, которому накануне позвонила женщина и представилась его дочерью.

"Он услышал женский плач. Дрожащий голос произнес: "Папа, я попала в аварию". После трубку взял неизвестный мужчина, который представился следователем", – рассказали в ведомстве.

Мошенник заявил, что пострадавший в ДТП человек готов пойти на уступки за 200 тысяч рублей.

Растерянный пенсионер сообщил, что у него есть только 100 тысяч. Звонивший посоветовал завернуть указанную сумму в газету и передать через ограду курьеру, что барнаулец и сделал.