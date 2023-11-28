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В Барнауле пенсионер лишился газеты с деньгами после звонка "следователя"

Мужчине сказали, что его дочь устроила ДТП и нужны деньги, чтобы замять дело

28 ноября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае очередной пенсионер попался на стандартную уловку мошенников, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 84-летний житель Барнаула, которому накануне позвонила женщина и представилась его дочерью.

"Он услышал женский плач. Дрожащий голос произнес: "Папа, я попала в аварию". После трубку взял неизвестный мужчина, который представился следователем", – рассказали в ведомстве.

Мошенник заявил, что пострадавший в ДТП человек готов пойти на уступки за 200 тысяч рублей.

Растерянный пенсионер сообщил, что у него есть только 100 тысяч. Звонивший посоветовал завернуть указанную сумму в газету и передать через ограду курьеру, что барнаулец и сделал.

Барнаул Мошенники

Комментарии 5

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Гость

11:57:38 28-11-2023

Может его привлечь за дачу взятки? Ну сколько можно?

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Гость

12:17:16 28-11-2023

Доживи до его лет, потом привлекайся!!!

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Гость

12:29:17 28-11-2023

Всегда такие новости на фейки похожи, за время пока пришел курьер за деньгами кажется невозможно не позвонить дочери

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Гость

15:55:58 28-11-2023

Гость (12:29:17 28-11-2023) Всегда такие новости на фейки похожи, за время пока пришел к... Таблетки глотал.

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Гость

12:33:25 28-11-2023

А дочери то у нег и нет.

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