В Барнауле перекроют движение по переулку Трудовому

Ограничение продлится с 25 по 28 августа

23 августа 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 25 по 28 августа перекроют движение по всей ширине проезжей части переулка Трудового на участке от улицы Песчаной до улицы Кирова.

Как сообщили в мэрии, причина ограничения – работы по подключению теплосети.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать объезд.

Ранее сообщили, что в Барнауле 23 августа отключат светофоры на двух участках в Индустриальном районе.