В Барнауле перекроют движение по переулку Трудовому
Ограничение продлится с 25 по 28 августа
23 августа 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с 25 по 28 августа перекроют движение по всей ширине проезжей части переулка Трудового на участке от улицы Песчаной до улицы Кирова.
Как сообщили в мэрии, причина ограничения – работы по подключению теплосети.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать объезд.
Ранее сообщили, что в Барнауле 23 августа отключат светофоры на двух участках в Индустриальном районе.
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