В Барнауле перенесли похороны члена экипажа угнанного Ми-8

Прощание со старшим лейтенантом Никитой Кирьяновым должно было состояться 25 сентября

25 сентября 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле перенесли прощание с членом экипажа угнанного Ми-8 Никитой Кирьяновым. Об этом пишет alt.kp.ru со ссылкой на администрацию Алтайской летной школы, выпускником которой был погибший.

Там отметили, что борт с телом Кирьянова до сих пор не прибыл. Изначально его должны были похоронить 25 сентября в Гоньбе.

В августе российский летчик Максим Кузьминов угнал Ми-8 с двумя членами экипажа на борту и доставил его на территорию Украины. Сослуживцы были убиты.