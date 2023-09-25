В Барнауле перенесли похороны члена экипажа угнанного Ми-8
Прощание со старшим лейтенантом Никитой Кирьяновым должно было состояться 25 сентября
25 сентября 2023, 11:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле перенесли прощание с членом экипажа угнанного Ми-8 Никитой Кирьяновым. Об этом пишет alt.kp.ru со ссылкой на администрацию Алтайской летной школы, выпускником которой был погибший.
Там отметили, что борт с телом Кирьянова до сих пор не прибыл. Изначально его должны были похоронить 25 сентября в Гоньбе.
В августе российский летчик Максим Кузьминов угнал Ми-8 с двумя членами экипажа на борту и доставил его на территорию Украины. Сослуживцы были убиты.
11:38:19 25-09-2023
по русски объясните!? это он, Кирьянов, угнал вертолёт, что бы предать Россию и убежать на украину?
12:39:21 25-09-2023
Гость (11:38:19 25-09-2023) по русски объясните!? это он, Кирьянов, угнал вертолёт, что ... Читать научись,лапотник! Кирьянов м Кузьминов-разные фамилии!
11:39:54 25-09-2023
А сам-то он как погиб?
11:46:02 25-09-2023
Не понятна роль погибшего летчика....Как? При каких обстоятельствах?...Герой он или предатель?...
12:04:27 25-09-2023
Читайте: ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ!
14:12:33 25-09-2023
Гость (12:04:27 25-09-2023) Читайте: ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ!... где именно написано "при сопротивлении". Статья написана некоррктно, с первого раза понять сложно, если до этого не был знаком с ситуацией.
19:33:21 25-09-2023
Гость (14:12:33 25-09-2023) где именно написано "при сопротивлении". Статья написана нек... Что непонятного в этом абзаце: "В августе российский летчик Максим Кузьминов угнал Ми-8 с двумя членами экипажа на борту и доставил его на территорию Украины. Сослуживцы были убиты"?
12:45:17 25-09-2023
Бедные родные и близкие.....могло сегодня закончится все....дальше учиться и привыкать жить с болью....а теперь вновь томительное и изнуряющее ожидание....Держитесь..Почему же так неорганизованно???
13:49:08 25-09-2023
Да, статья реально путанная! Не могут несколько людей не понять, если корректно изложено!
13:54:41 25-09-2023
Гость (13:49:08 25-09-2023) Да, статья реально путанная! Не могут несколько людей не пон... нормально все написано. а если несколько человек тупы, то это только их проблемы.
16:17:33 25-09-2023
вроде 8 августа угнал.
19:34:41 25-09-2023
Гость (16:17:33 25-09-2023) вроде 8 августа угнал.... Угнал 8, тогда же убил. Неужели думаете, что небратья взяли и тела передали просто так и сразу же?
19:32:48 25-09-2023
Укронацисты расстреляли двоих, оказавших сопротивление. Один из них, наш земляк, Кирьянов. А предателю заплатили 500 тыс баксов. Иудины деньги никому самтья не приносили...
07:44:38 26-09-2023
Да, как школьники 2-3 класса, пишут охинею всякую. В итоге, ни о чем!
08:20:01 26-09-2023
Всё понятно и чётко написано! Действительно, читать научитесь и понимать написанное! Такое ощущение, что некоторые как бараны на известные буквы и слова смотрят, а смысла не понимают.