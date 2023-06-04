В Барнауле первые жаркие дни: как жители города справляются с жарой?

В эти выходные температура поднялась до 32 градусов, что стало тяжёлым ударом для жителей города

04 июня 2023, 19:26, ИА Амител

















































Фото: Алина Богомолова

В Алтайский край, в том числе и в Барнаул, пришла жаркая неделя. Горожане в выходные искали разные способы с ней справиться.



Люди любо сидели дома и дожидались захода солнца, либо прятались в торговых центрах под кондиционерами. Но самым интересным вариантом стала набережная.

Некоторые просто наблюдали за рекой в тени нового моста, другие решили прокатиться на прогулочных теплоходах, чтобы быть поближе к воде. Самые смелые брали лодки и водные мотоциклы и разрезали гладь Оби.

Любители позагорать и помочить ноги в холодной воде спустились за забор набережной, чтобы как можно скорее начать пляжный сезон.