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В Барнауле первые жаркие дни: как жители города справляются с жарой?

В эти выходные температура поднялась до 32 градусов, что стало тяжёлым ударом для жителей города

04 июня 2023, 19:26, ИА Амител

В Алтайский край, в том числе и в Барнаул, пришла жаркая неделя. Горожане в выходные искали разные способы с ней справиться.

Люди любо сидели дома и дожидались захода солнца, либо прятались в торговых центрах под кондиционерами. Но самым интересным вариантом стала набережная.

Некоторые просто наблюдали за рекой в тени нового моста, другие решили прокатиться на прогулочных теплоходах, чтобы быть поближе к воде. Самые смелые брали лодки и водные мотоциклы и разрезали гладь Оби.

Любители позагорать и помочить ноги в холодной воде спустились за забор набережной, чтобы как можно скорее начать пляжный сезон.

Барнаул

Комментарии 3

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Владимир В.

19:46:34 04-06-2023

Сегодня ходил по улицам в 13:00.Было 33 по Гис метео Барнаул).Ещё терпимо было.

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Гость

22:29:58 04-06-2023

Мы ушли в магазины, там кондиционеры.

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Гость

07:35:23 05-06-2023

Испытание не только для людей, но и для машин. Привёл в порядок кондиционер)

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