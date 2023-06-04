В Барнауле первые жаркие дни: как жители города справляются с жарой?
В эти выходные температура поднялась до 32 градусов, что стало тяжёлым ударом для жителей города
04 июня 2023, 19:26, ИА Амител
В Алтайский край, в том числе и в Барнаул, пришла жаркая неделя. Горожане в выходные искали разные способы с ней справиться.
Люди любо сидели дома и дожидались захода солнца, либо прятались в торговых центрах под кондиционерами. Но самым интересным вариантом стала набережная.
Некоторые просто наблюдали за рекой в тени нового моста, другие решили прокатиться на прогулочных теплоходах, чтобы быть поближе к воде. Самые смелые брали лодки и водные мотоциклы и разрезали гладь Оби.
Любители позагорать и помочить ноги в холодной воде спустились за забор набережной, чтобы как можно скорее начать пляжный сезон.
19:46:34 04-06-2023
Сегодня ходил по улицам в 13:00.Было 33 по Гис метео Барнаул).Ещё терпимо было.
22:29:58 04-06-2023
Мы ушли в магазины, там кондиционеры.
07:35:23 05-06-2023
Испытание не только для людей, но и для машин. Привёл в порядок кондиционер)