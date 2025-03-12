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В Барнауле на площади Сахарова перекроют движение транспорта с 13 по 16 марта

Ограничения связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр

12 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Площадь Сахарова в Барнауле перекроют для движения транспорта с 13 по 16 марта. Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр, сообщили в мэрии.

В Барнауле пройдут XII Всероссийские зимние сельские спортивные игры, приуроченные к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за этого движение транспорта временно ограничат по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова)

Ограничения будут действовать с 21:00 13 марта до 08:00 16 марта. Такие меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия.

"Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков, по возможности выбирать заранее маршруты объезда", – уточнили в мэрии.

Барнаул Транспорт площадь Сахарова дорожное движение

Комментарии 7

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Гость

10:37:36 12-03-2025

Литробол что-ли?

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Гость

10:44:16 12-03-2025

Гость (10:37:36 12-03-2025) Литробол что-ли?... Кулачные бои

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Гость

10:42:21 12-03-2025

Это стадион что ли?

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Гость

11:03:44 12-03-2025

Туда, кстати, на лошадях и оленях теперь нельзя.

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Musik

11:23:09 12-03-2025

Вот построить там ТЦ - и все я был бы доволен.
Прямо посередине.
И ТЦов у нас на душу не хватает. Понастроили заводов воняющих химией блин.

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Гость

12:32:43 12-03-2025

Сельских игр))) Барнаул подтверждает статус деревни.

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Гость

15:53:01 14-03-2025

Гость (12:32:43 12-03-2025) Сельских игр))) Барнаул подтверждает статус деревни. ... Слышь городской 🏙️ тут 90% из населения из сельской местности

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