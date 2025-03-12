В Барнауле на площади Сахарова перекроют движение транспорта с 13 по 16 марта

Ограничения связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр

12 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Площадь Сахарова в Барнауле перекроют для движения транспорта с 13 по 16 марта. Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр, сообщили в мэрии.

В Барнауле пройдут XII Всероссийские зимние сельские спортивные игры, приуроченные к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за этого движение транспорта временно ограничат по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова).

Ограничения будут действовать с 21:00 13 марта до 08:00 16 марта. Такие меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия.