В Барнауле подростка обвиняют в выбивании несуществующих долгов у сверстника

По версии следователей, 15-летний "коллектор" отобрал у школьника 5 тысяч рублей

13 сентября 2024, 18:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле подросток предстал перед судом по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и с применением насилия"). Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, по версии следователей, он вымогал деньги у своего сверстника под видом долга, которого в действительности не было.

По данным следствия, вечером 3 июня 2024 года 15-летний барнаулец около одного из домов в Индустриальном районе по надуманной причине заявил 14-летнему знакомому о возникшем "долге". Под угрозой применения физической силы подросток отдал обидчику 5 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением. В органы системы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним противоправных действий.