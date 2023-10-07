В Барнауле подростки заполонили ТЦ Galaxy из-за приезда популярной блогерши

Амина Tenderlybae приехала в торговый центр в рамках праздника, который проводит один из магазинов

07 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

7 октября в барнаульском ТЦ Galaxy собирались сотни подростков. Как сообщает "Катунь 24", туда приехала популярный блогер, стример Амина Tenderlybae.

Знаменитость приехала в торговый центр в рамках праздника, который проводит один из магазинов. Приезд Tenderlybae вызвал ажиотаж среди подростков, которые захотели увидеть стимера вживую.

Амина Tenderlybae (настоящая фамилия – Мирзоева) начала свою карьеру со стриминговой платформы Twitch. Там девушка проводила стримы, на которых пела, играла на укулеле и смотрела фильмы. Отличительной особенностью Мирзоевой была черная маска, которая закрывает нижнюю часть лица.