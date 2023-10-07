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В Барнауле подростки заполонили ТЦ Galaxy из-за приезда популярной блогерши

Амина Tenderlybae приехала в торговый центр в рамках праздника, который проводит один из магазинов

07 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

7 октября в барнаульском ТЦ Galaxy собирались сотни подростков. Как сообщает "Катунь 24", туда приехала популярный блогер, стример Амина Tenderlybae.

Знаменитость приехала в торговый центр в рамках праздника, который проводит один из магазинов. Приезд Tenderlybae вызвал ажиотаж среди подростков, которые захотели увидеть стимера вживую.

Амина Tenderlybae (настоящая фамилия – Мирзоева) начала свою карьеру со стриминговой платформы Twitch. Там девушка проводила стримы, на которых пела, играла на укулеле и смотрела фильмы. Отличительной особенностью Мирзоевой была черная маска, которая закрывает нижнюю часть лица.

Барнаул дети Хорошие новости блогеры

Комментарии 26

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Гость

18:29:35 07-10-2023

СОБЫТИЕ !!!!

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Гость

20:42:15 07-10-2023

А я даже не знал об этом событии... да и о блогерше тоже..

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Гость

13:14:20 08-10-2023

Гость (20:42:15 07-10-2023) А я даже не знал об этом событии... да и о блогерше тоже..... Да и не знать бы никогда! Очень печально, что молодёжь такая ведомая, глупая...надеюсь не вся молодёжь...

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Гость

22:01:30 08-10-2023

Гость (13:14:20 08-10-2023) Да и не знать бы никогда! Очень печально, что молодёжь така... Настолько же ведомая, насколько и наше поколение ведомо телеком, насколько старшее поколение было ведомо радио и газетами. Эволюционируем

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Гость

21:17:37 07-10-2023

Интересно знать, а чем у нас занималось управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края во главе с Четошниковой? Как они организовывали культурные программы для молодежи? Почему в Алтайском крае так плохо организуется досуг молодежи, что приезд "подзаборной" блогерши становится значимым событием?

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Гость

21:38:50 07-10-2023

ТРЕПЕЩУ, ОТ ТАКОЙ "НОВОСТИ"!

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Гость

21:52:29 07-10-2023

Лучше было ей приехать на Павловский тракт , Малахова , может быть дорожки восстановили к лестницам , а то лестницы есть а подойти не возможно из-за грязи

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Гость

23:55:40 07-10-2023

Дегинераты

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Гость

11:16:13 08-10-2023

Гость (23:55:40 07-10-2023) Дегинераты ... ты хоть бы загуглила, как слово пишется, как и те дегЕнераты, что лайкнули. Реально дёбильё баранаульское

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Гость

00:00:48 08-10-2023

кто это? Tenderlybae родители вы точно нормальные?

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Сергей

00:16:16 08-10-2023

Просто человек в маске)) Обезумевшая молодёжь в экстазе! Продажи в магазе в гору))все просто!

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ГОСТ

00:29:01 08-10-2023

Ну не говори, звезда прям

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Гость

10:19:14 08-10-2023

во главе с Четошниковой - вы серьезно? там только стройотряды.

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Гость

10:34:50 08-10-2023

Что за соска?

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Элен без ребят

16:05:04 08-10-2023

Гость (10:34:50 08-10-2023) Что за соска? ... с какой целью интересуетесь?

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Гость

10:38:37 08-10-2023

Для меня событие,это когда сова прилетит в рощу и посидит на ветке берёзы.А эта блогерша в маске как-то по боку.

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Гость

11:19:39 08-10-2023

Гость (10:38:37 08-10-2023) Для меня событие,это когда сова прилетит в рощу и посидит на... и ты бежала 40 км за каретой, чтобы это сказать

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Гость

10:45:11 08-10-2023

сколько же идиотов смотрящих на тех, кто смотрит кино или что то подобное.

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Гость

12:36:09 08-10-2023

Сколько же идиотов пишущих комментарии про тех, кто смотрит на тех, кто смотрит кино или что-то подобное.

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Гость

15:56:56 08-10-2023

Гость (12:36:09 08-10-2023) Сколько же идиотов пишущих комментарии про тех, кто смотрит ... Чудо, ты первым успело выбраться из толпы вуайеристов и быстрее комментировать кинулось? А родители знают, на что ты свою молодость тратишь, вместо учебы?

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Гость7

13:17:48 08-10-2023

Показательно. Блогерша - кумир, интеллект подростков стремится к 0. А теперь представьте их жизненные приоритеты и ценности во взрослой жизни.

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Гость

19:38:00 08-10-2023

Гость7 (13:17:48 08-10-2023) Показательно. Блогерша - кумир, интеллект подростков стремит... Счастливый брак? Мать троих детей и все три герои РФ?

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Элен без ребят

13:32:43 08-10-2023

почему-то мне стыдно

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Гость

19:38:35 08-10-2023

Элен без ребят (13:32:43 08-10-2023) почему-то мне стыдно... раз стыдно - извинись

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Баба Нина

16:52:01 08-10-2023

Судя по фото, детки-то собрались взросленькие. Пугающая картина: толпа народа с интеллектом беспозвоночных.

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Сеигей

20:33:46 09-10-2023

А Данька наш где?

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