В Барнауле подвели итоги третьего сезона образовательной программы "Я в деле"

На выставке соревновались проекты из разных сфер

15 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: партия "Новые люди"

13 мая в парке развлечений и отдыха "Арлекино" прошла финальная выставка проектов в рамках федеральной образовательной программы "Я в деле". Участники представили 15 бизнес-идей.

"Я в деле" – это масштабная программа развития молодёжного предпринимательства. Её участники – студенты университетов и колледжей. Юные предприниматели проходят образовательные курсы на тему бизнеса от ведущих экспертов-практиков, разрабатывают свои стартапы, а выпускники программы создают комьюнити единомышленников по всей стране.

На выставке соревновались проекты из разных сфер – от рукоделия до развития туризма в Алтайском крае. Выставку посетили более 500 барнаульцев, которые могли проголосовать за понравившийся проект.

Финалистов поздравил Никита Федюнин, депутат Барнаульской городской Думы.

"Программа "Я в деле" успешно реализуется в Алтайском крае уже 1,5 года. Третий сезон принёс очень много перспективных проектов, многие из которых, я уверен, уже скоро станут полноценным бизнесом", – подчеркнул Федюнин.

















































Выставка проектов "Я в деле" / Фото: партия "Новые люди"

Лучшим по итогам сезона был признан проект "Крылья профессий" – профориентационная настольная игра, которая помогает определиться с будущей профессией старшеклассникам. Создатели стартапа представят Алтайский край на всероссийской выставке в Москве.

"Выставка проектов" – важный этап образовательной программы. Для участников – это возможность заявить о себе, для некоторых – даже совершить первые продажи. Сегодняшнее мероприятие превратилось в целый творческий праздник, причём не только для начинающих предпринимателей, но и для всех гостей", – поделилась руководитель программы "Я в деле" в Алтайском крае Екатерина Слепынская.

Праздник в парке завершился большой концертной программой с участием молодых музыкантов Барнаула, которые радовали гостей каверами известных исполнителей. Для гостей выступала музыкальная группа "Кола со льдом".

Программа развития молодёжного предпринимательства "Я в деле" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, благотворительного фонда "Капитаны" и партии "Новые люди".