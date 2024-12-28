В Барнауле покажут "Настоящего Щелкунчика", билеты на него можно выиграть

Музыкальный спектакль на льду состоится 7 января 2025 года

28 декабря 2024, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFJpcKR2

Праздник молодости, света, музыки и спорта – в Барнауле покажут музыкальный спектакль на льду "Настоящий Щелкунчик". Медиагруппа FM-Продакшн стала информационным партнером мероприятия и уже успела порадовать слушателей радиостанций билетами на шоу в преддверии Нового года. Также билеты можно выиграть, например, в телеграм-канале amic.ru и других соцсетях "Амитела". Итоги подведем 4 января 2025 года.

"Настоящий Щелкунчик" – это масштабное и красивое праздничное представление. Здесь прекрасно все: фигурное катание на коньках, яркие костюмы, волнующая музыка и интересный сценарий. Классическая трогательная история напомнит взрослым и детям о том, как важно верить в чудеса.

Состав артистов – великолепный. Олимпийский хореограф Никита Михайлов привлёк к участию самых ярких представителей индустрии фигурного катания: действующих спортсменов, победителей международных соревнований, представителей лучших спортивных школ – настоящее и будущее российского спорта.

Кроме фигуристов, на лед выйдут участницы национальной сборной по художественной гимнастике. А также солисты мировых ледовых шоу: ледовые и воздушные акробаты, артисты оригинального жанра и циркового искусства.

Яркие, молодые артисты продемонстрируют высочайший уровень фигурного катания на коньках, талант, мастерство, страсть к любимому делу и непоколебимую силу духа.

Саундтрек спектакля – узнаваемые лейтмотивы музыки балета П.И. Чайковского в смелой современной обработке: от оркестрового эпика и нежных проникновенных баллад, до энергичного рока и электроники. Переработка и без того великого произведения позволила подчеркнуть драйв, красоту и динамику фигурного катания на коньках, зрелищность выполнения сложных и опасных акробатических элементов.

В постановке прозвучат шесть авторских песен в исполнении популярных артистов мюзиклов, театра и кино:

певца и актера Александра Устюгова ("Ментовские войны", "28 панфиловцев", "Союз спасения", "Столыпин", "Последний богатырь. Наследие", группа EKIBASTUZ ("Экибастус");

армянской и российской певицы Мариам Мерабовой (участницы телепроектов "Голос", "Три аккорда", "Голоса большой страны");

солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой ("Нотр-Дам де Пари", "Метро", "Пола Негри", "Покахонтас");

рекорд-продюсера спектакля – Романа Селиверстова, автора музыки и кинофраншизы "Майор Гром", студии Bubble ("Бабл") (к/ф "Майор Гром. Чумной доктор" – топ-20 фильмов Netflix ("Нетфликс") планеты).

Музыкальный спектакль на льду – уникальный формат, демонстрирует богатство и разнообразие современной русской культуры. Органично объединяет традиции классического театра и актуальные тенденции мировой индустрии развлечений.

В шоу используют более 50 костюмов ручной работы в исполнении лучших театральных мастеров Санкт-Петербурга, передовую сценографию, захватывающие спецэффекты, современные световые технологии и масштабные мэппинг-инсталяции – все это оказывает мощное эмоциональное воздействие на зрителей всех возрастов, дарит незабываемые эмоции и впечатления.

Атмосфера волшебства и новогоднее настроение для всей семьи. С 2019 года шоу покорило сердца более 400 тыс. зрителей в десятках городов России, Европы и Азии, о чем свидетельствуют исключительно восторженные отзывы в социальных сетях. Убедиться в этом самостоятельно можно по хештегу мероприятия #НастоящийЩелкунчик.

Теперь очередь за вами – станьте частью волшебного представления. Позвольте себе снова поверить в чудо, которое навсегда оставит след в вашем сердце!

"Титов Арена"

7 января 2025 года

Продолжительность: 1 час 30 мин

Возрастное ограничение 0+

ИП Шаповалова А.Д.

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