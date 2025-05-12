В Барнауле покажут рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда"

Невероятная музыка и современный текст позволяют зрителям задавать более серьезные вопросы о вере, лидерстве и убеждениях

12 мая 2025, 17:16, ИА Амител

Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" / Изображение: ligaart.ru

В Барнауле 20 октября 2025 года в Алтайском государственном музыкальном театре покажут одну из величайших рок-опер "Иисус Христос – суперзвезда", созданную композитором Эндрю Ллойдом Уэббером и либреттистом Тимом Райсом.

"Написанная в 1970 году она стала настоящей сенсацией нью-йоркского театрального сезона. Феерический успех опера имела и в Лондоне. Высказывались, правда, опасения, что раскрытие религиозных мотивов языком рок-музыки может оскорбить верующую часть слушателей. Публика, однако, приняла оперу с восторгом. Невероятная рок-музыка и современный текст позволяют зрителям увидеть себя в этой истории, побуждая каждого из нас задавать более серьезные вопросы о вере, лидерстве и убеждениях", – говорится в анонсе.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию.