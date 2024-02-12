В Барнауле полицейские поймали двух закладчиков. Одному из них 16 лет
В отношении подозреваемых завели уголовные дела
12 февраля 2024, 13:20, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали двух парней 16 и 18 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.
В поисках легких денег товарищи решили попробовать себя в роли наркокурьеров: в ноябре 2023 года устроились в нелегальный интернет-магазин, получили от него крупную партию "синтетики" и начали распространять закладки.
Однако вскоре на ребят вышли правоохранители: на территории Железнодорожного района города они нашли пять свертков, а затем задержали и молодых людей.
По местам жительства горожан полицейские изъяли более 160 граммов метилэфедрона, а также весы, упаковку, банковские карты и телефоны. В отношении парней возбудили уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
14:17:25 12-02-2024
Во дворе дома по Гущина 173 есть с десяток металлических гаражей, окружены большими соснами. Внутри этого пятачка есть голубятня (место примечательное, не ошибётесь). Гуляю там с собакой. Не раз была свидетелем того, как там делают закладки, потом фоткают. (удобно гаражи пронумерован), а потом приходят "копщики" и начинают рыть носом землю в поисках дури.
14:25:06 12-02-2024
горожанка (14:17:25 12-02-2024) Во дворе дома по Гущина 173 есть с десяток металлических гар... ну так накидайте там результаты "гуляний с собакой".
15:08:42 12-02-2024
горожанка (14:17:25 12-02-2024) Во дворе дома по Гущина 173 есть с десяток металлических гар... а зачем вы это сюда пишите? для этого есть соответствующие службы.
07:52:18 13-02-2024
Элен без ребят (15:08:42 12-02-2024) а зачем вы это сюда пишите? для этого есть соответствующие с... Ну а ты пишешь же по поводу и без повада. Почему другим нельзя?