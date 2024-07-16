В Барнауле полицейские поймали мужчину, который расплачивался чужой банковской картой

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело

16 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 47-летнего мужчину, который воспользовался средствами с найденной банковской карты, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть по Индустриальному району обратился 27-летний житель и заявил о краже денег с "пластика". Пропажу карты молодой человек обнаружил, когда стали поступать SMS о списании денег в магазинах города.

Полицейские нашли подозреваемого и задержали его.

Мужчина во всем сознался и рассказал, что карту он нашел. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.