В Барнауле полицейские проведут рейд по пассажирским автобусам

Проверки пройдут 22, 23 и 28 января

15 января 2025, 16:00, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Барнаула проведет рейды по профилактике нарушений в сфере перевозок пассажиров, сообщили в ведомстве.

Ближайшие проверки в рамках профилактического мероприятия "Автобус" намечены на 22, 23 и 28 января.

Полицейские попросили водителей общественного транспорта быть внимательными и осторожны при перевозке людей.

Пассажиров же призвали докладывать обо всех нарушениях со стороны перевозчиков по номеру 8 (3852) 391-090.