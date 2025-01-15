В Барнауле полицейские проведут рейд по пассажирским автобусам
Проверки пройдут 22, 23 и 28 января
15 января 2025, 16:00, ИА Амител
Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru
Госавтоинспекция Барнаула проведет рейды по профилактике нарушений в сфере перевозок пассажиров, сообщили в ведомстве.
Ближайшие проверки в рамках профилактического мероприятия "Автобус" намечены на 22, 23 и 28 января.
Полицейские попросили водителей общественного транспорта быть внимательными и осторожны при перевозке людей.
Пассажиров же призвали докладывать обо всех нарушениях со стороны перевозчиков по номеру 8 (3852) 391-090.
16:04:32 15-01-2025
смотрите что бы их там не затоптали!
16:08:17 15-01-2025
а газели маршрута 59 будут проверять ?
Я когда в них попадаю, то чую что я внутри машины из "Безумного Макса"
17:19:12 15-01-2025
27 проверьте. бОльшая часть водил просят на карты перевести
18:41:27 15-01-2025
Гость (17:19:12 15-01-2025) 27 проверьте. бОльшая часть водил просят на карты перевести... Гаишники никакого отношения к взиманию платы и уплате налогов не имеют. Так что требовать оплату на карту можно прямо при них. Пишите в налоговую.
08:32:28 16-01-2025
Гость (17:19:12 15-01-2025) 27 проверьте. бОльшая часть водил просят на карты перевести... я в таких случаях выхожу без оплаты.. не хотите - как хотите, называется)
10:49:43 16-01-2025
Гость (08:32:28 16-01-2025) я в таких случаях выхожу без оплаты.. не хотите - как хотите... Ну тогда и не садись, едь на трамвае, троллейбусе, там принимают оплату по терминалу.
17:48:27 15-01-2025
Ну теперь наверно не стоит ждать транспорт в эти дни.....
19:40:22 15-01-2025
заранее предупредили, молодцы какие 😂
21:22:15 15-01-2025
Да хоть бы неделю шофёра не вышли на работу чтобы представить как это без транспорта, топливо подорожало, на запчасти цены такие-же как у Аэрофлота. Конкуренция огромная, поэтому и "безумный Макс", перевозчику дневной план отдать, свою семью накорми.
03:24:14 16-01-2025
Для русского Ивана конкуренция это хана.
10:34:41 16-01-2025
Спасибо. Я директора предупредила, чтобы не ждал меня во время на работу. Опять будут людей высаживать из автобусов, а альтернативы нет!