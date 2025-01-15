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В Барнауле полицейские проведут рейд по пассажирским автобусам

Проверки пройдут 22, 23 и 28 января

15 января 2025, 16:00, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru
Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Барнаула проведет рейды по профилактике нарушений в сфере перевозок пассажиров, сообщили в ведомстве.

Ближайшие проверки в рамках профилактического мероприятия "Автобус" намечены на 22, 23 и 28 января.

Полицейские попросили водителей общественного транспорта быть внимательными и осторожны при перевозке людей. 

Пассажиров же призвали докладывать обо всех нарушениях со стороны перевозчиков по номеру 8 (3852) 391-090.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 11

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Гость

16:04:32 15-01-2025

смотрите что бы их там не затоптали!

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Шинник

16:08:17 15-01-2025

а газели маршрута 59 будут проверять ?
Я когда в них попадаю, то чую что я внутри машины из "Безумного Макса"

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Гость

17:19:12 15-01-2025

27 проверьте. бОльшая часть водил просят на карты перевести

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Гость

18:41:27 15-01-2025

Гость (17:19:12 15-01-2025) 27 проверьте. бОльшая часть водил просят на карты перевести... Гаишники никакого отношения к взиманию платы и уплате налогов не имеют. Так что требовать оплату на карту можно прямо при них. Пишите в налоговую.

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Гость

08:32:28 16-01-2025

Гость (17:19:12 15-01-2025) 27 проверьте. бОльшая часть водил просят на карты перевести... я в таких случаях выхожу без оплаты.. не хотите - как хотите, называется)

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Гость

10:49:43 16-01-2025

Гость (08:32:28 16-01-2025) я в таких случаях выхожу без оплаты.. не хотите - как хотите... Ну тогда и не садись, едь на трамвае, троллейбусе, там принимают оплату по терминалу.

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Гость

17:48:27 15-01-2025

Ну теперь наверно не стоит ждать транспорт в эти дни.....

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Элен без ребят

19:40:22 15-01-2025

заранее предупредили, молодцы какие 😂

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Гость

21:22:15 15-01-2025

Да хоть бы неделю шофёра не вышли на работу чтобы представить как это без транспорта, топливо подорожало, на запчасти цены такие-же как у Аэрофлота. Конкуренция огромная, поэтому и "безумный Макс", перевозчику дневной план отдать, свою семью накорми.

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гость

03:24:14 16-01-2025

Для русского Ивана конкуренция это хана.

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Гость

10:34:41 16-01-2025

Спасибо. Я директора предупредила, чтобы не ждал меня во время на работу. Опять будут людей высаживать из автобусов, а альтернативы нет!

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