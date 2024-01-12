В Барнауле полицейский потребовал 650 тысяч рублей от обманутой мошенниками женщины

За деньги он согласился возбудить уголовное дело и качественно его расследовать

12 января 2024, 16:28, ИА Амител

Источник видео: управление ФСБ по Алтайскому краю

В Барнауле задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении крупной взятки, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В 2023 году в полицию обратилась жительница региона с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

"Начальник отдела Следственного управления МВД по Барнаулу дал понять женщине, что для возбуждения уголовного дела, качественного его расследования и сопровождения необходимо передать ему 650 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

В конце декабря после получения части взятки в размере 300 тысяч рублей майора на рабочем месте задержали сотрудники ФСБ.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по признакам "получения должностным лицом взятки в крупном размере". Правоохранителя заключили под стражу.