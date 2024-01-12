В Барнауле полицейский потребовал 650 тысяч рублей от обманутой мошенниками женщины
За деньги он согласился возбудить уголовное дело и качественно его расследовать
12 января 2024, 16:28, ИА Амител
Источник видео: управление ФСБ по Алтайскому краю
В Барнауле задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении крупной взятки, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
В 2023 году в полицию обратилась жительница региона с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.
"Начальник отдела Следственного управления МВД по Барнаулу дал понять женщине, что для возбуждения уголовного дела, качественного его расследования и сопровождения необходимо передать ему 650 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
В конце декабря после получения части взятки в размере 300 тысяч рублей майора на рабочем месте задержали сотрудники ФСБ.
В отношении полицейского возбудили уголовное дело по признакам "получения должностным лицом взятки в крупном размере". Правоохранителя заключили под стражу.
16:40:26 12-01-2024
Всегда когда у вас пишут что потерпевшему преступники представились ЛЖЕполицаем или ЛЖЕбанкиром вызывает огромное сомнение приставка "лже"
16:42:23 12-01-2024
Интересно, если есть ценник для потерпевших на расследование, значит, существуют расценки для мошенников, чтобы не возбуждали дело и не расследовали
16:42:28 12-01-2024
Вконец охреневший
16:53:30 12-01-2024
В этот раз не прокатило
17:06:51 12-01-2024
это последняя инстанция в которую простые люди обращаются за помощью, за справедливостью? Позор
17:13:19 12-01-2024
Во козел
18:26:50 12-01-2024
Кто его начальник?
19:16:10 12-01-2024
Надо всю полицию менять, там вообще похоже нормальных не осталось! Работать не хотя, только деньги им давай, ловят и сажают тех кто курицу или апельсинку украл
20:23:24 12-01-2024
Надо отрубать руку и полную конфискацию имущества проводить. Десяток таких упырей пройдут через сито, остальные 100 задумаются. Другой вопрос - кто их ловить то будет, если кругом болото?
08:35:21 13-01-2024
Выпускник БГПК поди? Там с первого курса учат бабе с грязными волосами виски с колой таскать! Практика так сказать. Да, Валерьевна?
10:06:35 13-01-2024
Опять индустриальный район?