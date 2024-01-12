НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле полицейский потребовал 650 тысяч рублей от обманутой мошенниками женщины

За деньги он согласился возбудить уголовное дело и качественно его расследовать

12 января 2024, 16:28, ИА Амител

Источник видео: управление ФСБ по Алтайскому краю

В Барнауле задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении крупной взятки, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В 2023 году в полицию обратилась жительница региона с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

"Начальник отдела Следственного управления МВД по Барнаулу дал понять женщине, что для возбуждения уголовного дела, качественного его расследования и сопровождения необходимо передать ему 650 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

В конце декабря после получения части взятки в размере 300 тысяч рублей майора на рабочем месте задержали сотрудники ФСБ.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по признакам "получения должностным лицом взятки в крупном размере". Правоохранителя заключили под стражу.

Барнаул Коррупция полиция

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:40:26 12-01-2024

Всегда когда у вас пишут что потерпевшему преступники представились ЛЖЕполицаем или ЛЖЕбанкиром вызывает огромное сомнение приставка "лже"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:23 12-01-2024

Интересно, если есть ценник для потерпевших на расследование, значит, существуют расценки для мошенников, чтобы не возбуждали дело и не расследовали

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

16:42:28 12-01-2024

Вконец охреневший

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:30 12-01-2024

В этот раз не прокатило

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:51 12-01-2024

это последняя инстанция в которую простые люди обращаются за помощью, за справедливостью? Позор

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:19 12-01-2024

Во козел

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

18:26:50 12-01-2024

Кто его начальник?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:10 12-01-2024

Надо всю полицию менять, там вообще похоже нормальных не осталось! Работать не хотя, только деньги им давай, ловят и сажают тех кто курицу или апельсинку украл

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:24 12-01-2024

Надо отрубать руку и полную конфискацию имущества проводить. Десяток таких упырей пройдут через сито, остальные 100 задумаются. Другой вопрос - кто их ловить то будет, если кругом болото?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:21 13-01-2024

Выпускник БГПК поди? Там с первого курса учат бабе с грязными волосами виски с колой таскать! Практика так сказать. Да, Валерьевна?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:35 13-01-2024

Опять индустриальный район?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров